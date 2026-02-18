Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’807 0.4%  SPI 19’036 0.4%  Dow 49’583 0.1%  DAX 25’278.2 1.1%  Euro 0.9108 -0.1%  EStoxx50 6’103 1.4%  Gold 4’979 2.1%  Bitcoin 51’120 -1.7%  Dollar 0.7727 0.3%  Öl 70.2 4.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Rheinmetall345850Novartis1200526NVIDIA994529Swiss Re12688156Amrize143013422Zurich Insurance1107539Sunrise Communications138622040Holcim1221405
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Palo Alto Networks-Aktie in Rot: Enttäuschender Gewinn
So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Abend
Gemini Space Station-Aktie bricht ein: Führungskrise trifft auf ernüchternde Kennzahlen
Moderna-Aktie legt kräftig zu: FDA startet Prüfung des mRNA-Grippevakzins
Palantir-Aktie höher: Umzug nach Miami rückt Konzern strategisch neu aus
Suche...
Plus500 Depot

Moderna Aktie 44811242 / US60770K1079

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Nach anfänglicher Weigerung 18.02.2026 20:37:00

Moderna-Aktie legt kräftig zu: FDA startet Prüfung des mRNA-Grippevakzins

Moderna-Aktie legt kräftig zu: FDA startet Prüfung des mRNA-Grippevakzins

Moderna hat am Mittwoch mitgeteilt, dass die US-Arzneimittelbehörde FDA den Zulassungsantrag für ihren Influenza-Impfstoff nach einigen Änderungen nun doch prüfen wird.

Moderna
36.03 CHF 11.62%
Kaufen Verkaufen
• Moderna überarbeitet Zulassungsantrag für mRNA-Grippeimpfstoff
• FDA will abgeänderten Antrag überprüfen
• Moderna-Aktie springt hoch

Modernas mRNA-Grippe-Impfstoff wird nun doch von der US-Arzneimittelbehörde FDA geprüft, teilte der Pharmakonzern in einer Pressemitteilung mit. Die Behörde revidierte damit ihre ursprüngliche Ablehnung, nachdem das Unternehmen Änderungen vorgenommen hatte.

Die Kehrtwende erfolgt lediglich eine Woche nach der überraschenden Entscheidung der FDA, den Antrag des Unternehmens für den experimentellen Grippeimpfstoff nicht zu prüfen. So hatte die Behörde Moderna darin eine nicht ausreichende Ausgestaltung der Studie vorgeworfen und mittels eines sogenannten "Refusal-to-File"-Brief den Antrag als nicht prüffähig zurückgewiesen.

Das Biotech-Unternehmen erklärte, die FDA habe den überarbeiteten Ansatz akzeptiert. Dieser sieht eine vollständige Zulassung für Erwachsene zwischen 50 und 64 Jahren sowie eine beschleunigte Genehmigung für Personen ab 65 Jahren vor. Zudem kündigte Moderna an, nach der Markteinführung eine zusätzliche Studie bei älteren Erwachsenen durchzuführen.

Politisches Umfeld für mRNA-Technologie unter Druck

Die mRNA-Technologie, die in Modernas und den meisten anderen COVID-19-Impfstoffen zum Einsatz kommt, sieht sich veränderten gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen gegenüber. US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr., ein langjähriger Impfgegner, hat sich in der Vergangenheit häufig besonders kritisch gegenüber mRNA-Vakzinen geäussert.

Die Regulierungsbehörde hatte ihre ursprüngliche Ablehnung damit begründet, dass Moderna den älteren Teilnehmern in der Kontrollgruppe der klinischen Studie eine höher dosierte Impfstoffversion hätte verabreichen sollen.

Markteinführung noch in diesem Jahr geplant

"Vorbehaltlich der FDA-Zulassung freuen wir uns darauf, unseren Grippeimpfstoff noch später in diesem Jahr verfügbar zu machen, damit Amerikas Senioren Zugang zu einer neuen Option haben, um sich gegen Grippe zu schützen", so Moderna-CEO Stéphane Bancel in der Mitteilung.

Der Zulassungsprozess markiert einen wichtigen Schritt für Moderna, seine Produktpalette über COVID-19-Impfstoffe hinaus zu erweitern und sich als breiterer Anbieter im Impfstoffmarkt zu etablieren.

So bewegt sich die Moderna-Aktie

Die Moderna-Aktie reagiert mit Kursgewinnen auf die Ankündigung. So gewinnt der Anteilsschein im NASDAQ-Handel zeitweise 5,05 Prozent auf 46,15 US-Dollar. Die anfängliche Abweisung des Antrags hatte der Moderna-Aktie schwer zugesetzt. Seit Jahresbeginn hat das Papier jedoch bereits 48,97 Prozent zugelegt.

Die Behörde wird voraussichtlich bis zum 5. August eine Entscheidung über den Impfstoffkandidaten treffen.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Aktien von Meta und NVIDIA gefragt: Kooperation bei KI-Infrastruktur beflügelt Kurse

Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu Moderna Inc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?