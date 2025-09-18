Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’042 0.4%  SPI 16’740 0.3%  Dow 46’144 0.3%  DAX 23’618 1.1%  Euro 0.9333 0.1%  EStoxx50 5’449 1.5%  Gold 3’640 -0.6%  Bitcoin 93’040 1.3%  Dollar 0.7918 0.4%  Öl 67.6 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
Rivian streicht bis zu 225 Stellen vor Ende der US-EV-Steuergutschriften
Devisen im Blick: So steht es am Donnerstag um Franken, Dollar und Euro
Konkurrenz der sicheren Häfen: Bitcoin-ETFs vs. Gold-ETFs
Kartellamt erlaubt JD.com den Einstieg bei Ceconomy - Aktien verlieren aber
Suche...
200.- Saxo-Deal

TELUS International Aktie 59343594 / CA87975H1001

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

18.09.2025 17:16:45

TELUS International Sets Shareholder Vote On $539 Mln Acquisition By TELUS Corporation

TELUS International
3.78 EUR 0.53%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - TELUS International Inc. (TIXT), Thursday announced that it has filed its management information circular ahead of a special shareholder meeting on October 27, 2025, to vote on its proposed acquisition by TELUS Corporation.

Under the arrangement, TELUS will acquire all remaining shares of TELUS Digital it does not already own for $4.50 per share, valuing the transaction at $539 million.

The price represents a 52 percent premium over TELUS Digital's unaffected closing price on June 11, 2025. Shareholders may elect cash, TELUS shares, or a mix of both, subject to limits.

Support agreements are already in place with TELUS Digital's largest minority shareholder EQT, as well as its directors and officers.

The deal is expected to close by the end of October.

TIXT is currently trading at $4.51, up $0.0050 or 0.11 percent on the New York Stock Exchange.

Nachrichten zu TELUS International (Cda) Inc Registered Shs Reg S Subordinate Voting

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten