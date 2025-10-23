PNE Aktie 2339409 / DE000A0JBPG2
|
23.10.2025 10:03:06
TecDAX-Titel PNE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PNE von vor 3 Jahren bedeutet
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen PNE-Einstiegs gewesen.
Das PNE-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 18.42 EUR. Bei einem 10’000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 542.888 PNE-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 22.10.2025 auf 10.94 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5’939.20 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 40.61 Prozent.
Der Börsenwert von PNE belief sich zuletzt auf 836.51 Mio. Euro. Die PNE-Aktie ging am 15.12.1998 an die Börse XETRA. Der Erstkurs des PNE-Anteils belief sich damals auf 10.65 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
