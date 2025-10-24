Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
24.10.2025 16:35:43

TAGESVORSCHAU/Samstag, 25. Oktober bis Montag, 27. Oktober (vorläufige Fassung)

===

S O N N T A G, 26. Oktober 2025

- MY/Asean Gipfel

- EU/Beginn der Winterzeit

M O N T A G, 27. Oktober 2025

*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Oktober

zuvor: 87,7

Lagebeurteilung

zuvor: 85,7

Geschäftserwartungen

zuvor: 89,7

*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage August

*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe September

Geldmenge M3

zuvor: +2,9% gg Vj

*** 10:00 IT/EZB-Direktor Elderson, Keynote zu "Board of the Future"

*** 13:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter September

16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum,

Inflation (jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige

Bundesanleihen, Euribor

16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur

Wechselkursentwicklung auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD,

USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY

*** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 3Q

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 24, 2025 10:36 ET (14:36 GMT)

