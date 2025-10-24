|
24.10.2025 16:35:43
TAGESVORSCHAU/Samstag, 25. Oktober bis Montag, 27. Oktober (vorläufige Fassung)
===
S O N N T A G, 26. Oktober 2025
- MY/Asean Gipfel
- EU/Beginn der Winterzeit
M O N T A G, 27. Oktober 2025
*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Oktober
zuvor: 87,7
Lagebeurteilung
zuvor: 85,7
Geschäftserwartungen
zuvor: 89,7
*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage August
*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe September
Geldmenge M3
zuvor: +2,9% gg Vj
*** 10:00 IT/EZB-Direktor Elderson, Keynote zu "Board of the Future"
*** 13:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter September
16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum,
Inflation (jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige
Bundesanleihen, Euribor
16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur
Wechselkursentwicklung auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD,
USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY
*** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 3Q
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/kch/kla
(END) Dow Jones Newswires
October 24, 2025 10:36 ET (14:36 GMT)
Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer
Streaming-Aktien wie Netflix, Disney und Co. erleben turbulente Zeiten – kommt jetzt der Umschwung? 📉📈
In der heutigen Ausgabe von Wall Street Live mit Tim Schäfer @TimSchaeferMedia werfen wir einen Blick auf den aktuellen Stand des Streaming-Markts sowie auf mögliche politische Hintergründe bei geplanten Übernahmen. Tim verrät, wie er den europäischen Streaming-Markt einschätzt und in welche Titel er aktuell investiert ist – inklusive Oracle als Überraschungskandidat.
🔍 Themen im Überblick:
🔹Einschätzungen zu Netflix & Disney
🔹Europa im Streaming-Vergleich
🔹Potenzial für neue Übernahmen
🔹Oracles strategische Position
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI kaum verändert -- DAX wenig bewegt -- Wall Street in Grün -- Asien Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich vor dem Wochenende wenig bewegt. Der deutsche Leitindex kommt kaum vom Fleck. Die US-Börsen präsentieren sich freundlich. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.