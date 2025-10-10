|
TAGESVORSCHAU/Freitag, 10. Oktober
===
03:40 US/Fed-San-Francisco-Präsidentin Daly, spricht bei
Silicon Valley Directors Exchange Annual Dinner
*** 10:00 DE/Gerresheimer AG, ausführliches Ergebnis 3Q und Pk
*** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Absatzzahlen 3Q
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Oktober
PROGNOSE: 54,0
zuvor: 55,1
19:00 US/Fed-St. Louis-Präsident Alberto Musalem, Rede in Handelskammer
der Region Springfield
*** - US/Meta Platforms Inc, Prozessbeginn der Sammelklage
zu Facebook-Datenleck
*** - EU/Landerratings Italien (S&P) und EU (Scope)
*** - BE/Ecofin-Treffen
*** - SA/Treffen der G20-Handelsminister
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
