Swissquote Aktie News: Swissquote stabilisiert sich am Mittag

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 12:28 Uhr die Swissquote-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 401,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 19'130 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Swissquote-Aktie bis auf 404,00 CHF. Das Tagestief markierte die Swissquote-Aktie bei 397,60 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 401,20 CHF. Bisher wurden heute 10'161 Swissquote-Aktien gehandelt.

Am 08.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 576,50 CHF an. 43,48 Prozent Plus fehlen der Swissquote-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 310,20 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Swissquote-Aktie.

Für Swissquote-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,73 CHF ausgeschüttet werden. Swissquote liess sich am 04.03.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,43 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,43 CHF je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Swissquote mit einem Umsatz von insgesamt 38.99 Mio. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38.99 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Am 19.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Swissquote veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Swissquote-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 18.03.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 22,46 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

