Swissquote Aktie News: Swissquote tendiert am Mittag nordwärts

Die Aktionäre schickten das Papier von Swissquote nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 3,4 Prozent auf 396,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 17'752 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Swissquote-Aktie bei 396,80 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 390,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7'258 Swissquote-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 576,50 CHF. Dieser Kurs wurde am 08.08.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Swissquote-Aktie derzeit noch 45,58 Prozent Luft nach oben. Bei 310,20 CHF erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 21,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Swissquote-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,66 CHF ausgeschüttet werden. Am 04.03.2014 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,43 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Swissquote 0,43 CHF je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 38.99 Mio. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 38.99 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.08.2026 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 19.08.2027.

Experten gehen davon aus, dass Swissquote im Jahr 2026 22,41 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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