Swissquote Aktie News: Swissquote steigt am Montagnachmittag

Um 04:28 Uhr stieg die Swissquote-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 429,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 17'068 Punkten liegt. Die Swissquote-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 429,40 CHF. Mit einem Wert von 425,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 20'055 Swissquote-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 429,40 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.02.2025). 0,00 Prozent Plus fehlen der Swissquote-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 221,00 CHF. Dieser Wert wurde am 20.02.2024 erreicht. Mit Abgaben von 48,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten Swissquote-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,30 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,77 CHF. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Swissquote am 04.03.2014. Swissquote hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,43 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,43 CHF je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 38.99 Mio. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38.99 Mio. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 13.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Swissquote rechnen Experten am 12.03.2026.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 23,39 CHF je Swissquote-Aktie.

Redaktion finanzen.ch