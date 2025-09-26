Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Swisscom Aktie

26.09.2025 16:29:00

Swisscom Aktie News: Swisscom präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Swisscom Aktie News: Swisscom präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Swisscom. Im SIX SX-Handel gewannen die Swisscom-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Swisscom
579.59 CHF 0.10%
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 582,50 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 11'935 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Swisscom-Aktie bei 582,50 CHF. Bei 578,50 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 12'807 Swisscom-Aktien umgesetzt.

Am 26.08.2025 markierte das Papier bei 597,50 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Swisscom-Aktie mit einem Kursplus von 2,58 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 491,00 CHF. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Mit Abgaben von 15,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Swisscom-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 22,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 25,38 CHF. Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Swisscom am 07.08.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,00 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 7,35 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 34,02 Prozent auf 3.69 Mrd. CHF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.75 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Swisscom ein EPS in Höhe von 25,95 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

