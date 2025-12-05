Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
05.12.2025 13:45:36

Swatch einigt sich mit Türkei-Mitarbeitenden auf Tarifvertrag

Swatch
36.04 EUR -1.04%
Kaufen Verkaufen

(Mit Bestätigung von Swatch im letzten Absatz ergänzt)

Neuenburg/Istanbul (awp) - Der Uhrenkonzern Swatch hat sich mit den Angestellten seiner Filialen in der Türkei auf einen ersten Tarifvertrag geeinigt. Dieser bringt den Swatch-Mitarbeitenden nach Gewerkschaftsangaben wesentliche Verbesserungen.

Die von der türkischen UNI-Global-Mitgliedsorganisation Koop-Is vertretenen Mitarbeitenden erhalten unter anderem eine inflationsbedingte Lohnerhöhung, teilte Koop-Is am Freitag mit. Dazu komme eine Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit von 45 auf 40 Stunden ohne Lohnreduktion. Ab 2026 kämen zudem zwei arbeitsfreie Tage pro Woche hinzu.

Der neue Tarifvertrag wird rückwirkend per März 2025 in Kraft gesetzt, erklärte die Gewerkschaft weiter. Damit erhielten die Beschäftigten zusätzlich Lohnzahlungen für sieben Monate. Dem neuen Tarifvertrag war ein 17-tägiger Streik vorangegangen.

Auf Nachfrage der Nachrichtenagentur AWP bestätigte eine Swatch-Sprecherin die Einigung. Man habe einen Kompromiss gefunden und der Streik, der die Hälfte der Mitarbeitenden betroffen habe, sei am 26. November beendet worden.

ra/cg

