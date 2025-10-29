Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’360 -1.3%  SPI 17’081 -1.2%  Dow 47’706 0.3%  DAX 24’279 -0.1%  Euro 0.9242 0.0%  EStoxx50 5’704 -0.1%  Gold 3’982 1.1%  Bitcoin 89’833 0.3%  Dollar 0.7948 0.2%  Öl 64.6 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
UBS-Aktie: Quartalsgewinn schiesst in die Höhe - Bank übertrifft Erwartungen deutlich
Bitcoin nach Rekordhoch und Einbruch: So sehen Experten die Entwicklung bis 2026
Deutsche Bank-Aktie: Rekordgewinn - Rendite auf Zielkurs
BASF-Aktie: Besseres Ergebnis als erwartet - Aktienrückkauf beginnt im November
Mercedes-Benz-Aktie: Gewinn sinkt nach Sparprogramm - Marge zeigt leichte Erholung
Suche...
Zahlen präsentiert 29.10.2025 07:32:00

Straumann-Aktie: Konzern hält Kurs - neue Partnerschaften für Kieferorthopädie

Straumann-Aktie: Konzern hält Kurs - neue Partnerschaften für Kieferorthopädie

Der Dentalriese steigert den Umsatz, bestätigt den Jahresausblick und stärkt mit neuen Partnerschaften sein Kieferorthopädie-Geschäft.

Basel (awp) - Bei Straumann haben sich die Umsätze im dritten Quartal weiter erhöht. Dabei lief das Geschäft mit Zahnimplantaten vor allem in Regionen wie EMEA besonders gut. Den 2025er Ausblick bestätigt der Konzern.

Zwischen Juli und September setzte Straumann 602,2 Millionen Franken um, ein Plus von 2,9 Prozent. Organisch, also ohne Akquisitionen und Währungseffekte, hätte das Wachstum bei +8,3 Prozent gelegen (VJ 9,6), wie aus einem Communiqué vom Mittwoch hervorgeht. Gewinnzahlen legt Straumann traditionell zu den ungeraden Quartalen nicht vor.

Wegen der teilweise starken Unterschiede standen zuletzt immer wieder die regionalen Umsätze verstärkt im Fokus. So stiegen die Einnahmen in der wichtigsten Region Europa, Naher Osten & Afrika im dritten Quartal um 8,2 Prozent auf 234 Millionen. In Nordamerika gaben die Einnahmen dagegen um 0,8 Prozent nach. Für Asien stand ein Minus von 3,4 Prozent zu Buche, während Straumann in Lateinamerika 9,8 Prozent mehr umsetzte.

Wie Straumann schreibt, sei in Nordamerika eine sequentielle Verbesserung zu beobachten gewesen. Im Blick steht aber auch die Region Asien-Pazifik. Hier blieb das Wachstum ausserhalb Chinas solide. Derweil fiel das Wachstum in China schwächer als erwartet aus. "Grund dafür waren eine vorsichtigere Patientennachfrage und Lagerbestandsreduktionen der Distributoren im Vorfeld der erwarteten Einführung von VBP 2.0 - der zweiten Phase der volumenbasierten öffentlichen Beschaffung, die Anfang nächsten Jahres umgesetzt werden soll."

Ausblick bestätigt

Für den weiteren Geschäftsverlauf bestätigt Straumann den bisherigen Ausblick. Demnach strebt das Unternehmen für das Gesamtjahr 2025 ein organisches Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich an. Auf Gewinnebene richtet Straumann die Prognose am operativen Kerngewinn (Core EBIT) aus, der um Posten wie etwa Abschreibungen aus Kaufpreisallokation, Wertminderungen, Restrukturierungskosten etc. bereinigt ist. Hier peilt das Unternehmen nach wie vor eine Marge zu konstanten Wechselkursen an, die 30 bis 60 Basispunkte über dem 2024er Wert von 26,0 Prozent liegen soll. Im ersten Halbjahr hatte Straumann einen Wert von 26,6 Prozent ausgewiesen.

Wie Straumann weiter schreibt, sei davon auszugehen, dass makroökonomische und regulatorische Herausforderungen - darunter Wechselkursvolatilität und Zölle - voraussichtlich anhalten werden.

Wie Straumann am Morgen separat mitgeteilt hatte, kommt es zu strategischen Veränderungen. Um ihre Wettbewerbsfähigkeit im Bereich der transparenten Zahnschienen zu stärken, transformiert die Gruppe ihr Kieferorthopädiegeschäft durch strategische Partnerschaften etwa mit Smartee und DentalMonitoring.

Straumann geht strategische Partnerschaften für Kieferorthopädie ein

Straumann richtet das Geschäft für Kieferorthopädie neu aus. Dazu geht das Unternehmen strategische Partnerschaften mit Smartee und DentalMonitoring ein. Dies soll die Transformation des Kieferorthopädie-Geschäfts beschleunigen.

Im Rahmen der Partnerschaft mit Smartee werde die Clear-Aligner-Produktion für die Regionen EMEA und APAC auf Standorte von Smartee übertragen, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Dazu soll auch die ClearCorrect-Produktion im deutschen Markkleeberg bis Anfang 2026 eingestellt werden.

Fokus auf strategische Wachstumsmärkte

ClearCorrect soll sich im Zuge der Neuausrichtung auf strategische Wachstumsmärkte konzentrieren und den Fokus dabei auf Allgemeinzahnärzte sowie Zahnärztliche Service-Organisationen ausweiten. Gleichzeitig soll die Zusammenarbeit mit Kieferorthopäden weiter gefestigt werden. Innovation bleibe ein zentraler Bestandteil der ClearCorrect-Strategie, so Straumann.

Zudem sei die Zusammenarbeit mit DentalMonitoring ausgebaut worden, an dem Straumann seit 2018 eine Minderheitsbeteiligung hält. Gemeinsam werde eine Fernüberwachungstechnologie entwickelt, die KI-gestützte Behandlungsüberwachung direkt in die ClearCorrect-Plattform integriere. Die erste gemeinsame Lösung soll 2026 weltweit eingeführt werden.

hr/dm

Basel/Zürich (awp)

Weitere Links:

Straumann-Aktie etwas höher: Straumann kürzt in Villeret hunderte Stellen

Bildquelle: Straumann AG
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Streaming-Aktien wie Netflix, Disney und Co. erleben turbulente Zeiten – kommt jetzt der Umschwung? 📉📈

In der heutigen Ausgabe von Wall Street Live mit Tim Schäfer @TimSchaeferMedia werfen wir einen Blick auf den aktuellen Stand des Streaming-Markts sowie auf mögliche politische Hintergründe bei geplanten Übernahmen. Tim verrät, wie er den europäischen Streaming-Markt einschätzt und in welche Titel er aktuell investiert ist – inklusive Oracle als Überraschungskandidat.

🔍 Themen im Überblick:
🔹Einschätzungen zu Netflix & Disney
🔹Europa im Streaming-Vergleich
🔹Potenzial für neue Übernahmen
🔹Oracles strategische Position
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

28.10.25 Logo WHS Starbucks Aktienanalyse vor den Zahlen – beim Geschäftsmodell dreht sich nicht unbedingt alles um die Kaffeebohne
28.10.25 Julius Bär: 10.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Rheinmetall AG
28.10.25 Givaudan – Luxusparfümerie setzt duftende Akzente
28.10.25 SG-Marktüberblick: 28.10.2025
28.10.25 SMI-Anleger weiter zurückhaltend
28.10.25 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Blue Chips auf Richtungssuche
24.10.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Adecco, Barry Callebaut
23.10.25 Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’916.45 19.12 UBSKMU
Short 13’174.46 13.71 JZUBSU
Short 13’698.38 8.70 UDYBSU
SMI-Kurs: 12’360.15 28.10.2025 17:31:36
Long 11’873.21 19.87 SKTB3U
Long 11’578.86 13.64 BXGS2U
Long 11’065.11 8.82 BQFSFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Ausblick: NEL ASA verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Telekom und NVIDIA bauen Milliarden-Rechenzentrum - so reagieren die Aktien der beteiligten Konzerne
Supercomputer-Offensive: US-Energieministerium und AMD mit Milliardenpartnerschaft - Wie die AMD-Aktie reagiert
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall fällt am Dienstagvormittag
RENK Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von RENK
Ausblick: Mercedes-Benz Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
TKMS-Aktie im Fokus: Kann der neue Verteidigungs-Player Rheinmetall, HENSOLDT und RENK herausfordern?
Goldpreis: Auf tiefsten Stand seit drei Wochen abgerutscht
Angespannte Stimmung in Zürich: So performt der SMI aktuell
Nestlé-Aktie gibt nach: S&P senkt Ausblick für Nestlé auf 'negativ'

Top-Rankings

KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 43: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
07:49 ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Philips auf 'Hold' - Ziel 25 Euro
07:45 Mercedes-Benz kauft zunächst weniger Aktien zurück als in Aussicht gestellt
07:44 US-Geschäft schiebt an: Santander schlägt Erwartungen - Ziele bestätigt
07:34 ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Nokia auf 'Overweight' - Ziel 6,10 Euro
07:34 dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Warten auf Fed-Zinsentscheidung
07:19 ROUNDUP 2/Trump: Nichts gefährdet die Waffenruhe in Gaza
07:18 APA ots news: OMV steigert CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten in Q3...
07:15 DAX-FLASH: Anleger meiden vor Fed-Entscheid neue Risiken
07:12 Deutsche Bank überrascht mit Rekordgewinn im Sommer
07:08 BASF verdient im Quartal weniger - passt Gewinnziel wegen Verkauf an