08.10.2025 20:27:13

Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Mittwochabend fester

Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 328,94 USD.

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 328,94 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 23'008 Punkten tendiert. Der Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 336,34 USD zu. Bei 335,53 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2'014'888 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien den Besitzer.

Am 22.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 542,85 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 65,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 178,00 USD. Dieser Wert wurde am 11.10.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie ist somit 45,89 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Strategy (ex MicroStrategy) gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 32,60 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Strategy (ex MicroStrategy) noch ein Gewinn pro Aktie von -0,57 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Strategy (ex MicroStrategy) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 114.49 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 111.44 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte Strategy (ex MicroStrategy) Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Strategy (ex MicroStrategy) 2026 einen Verlust in Höhe von -0,316 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie

Aktienkurs bricht ein: Darum ist Strategys Krypto-Strategie nicht zum Nachahmen geeignet

Immer weniger Bitcoin verfügbar - Welche Folgen das für Investoren hat

Krypto-Treasury-Unternehmen: Warum blosses Nachahmen von Strategy & Co. nicht reicht


