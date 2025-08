SAP SE Aktie News: SAP SE fällt am Nachmittag

Das Papier von SAP SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 2,5 Prozent auf 244,60 EUR abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 23'440 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der SAP SE-Aktie ging bis auf 242,85 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 248,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 874'545 Stück.

Am 19.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 283,50 EUR an. Gewinne von 15,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 176,72 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die SAP SE-Aktie mit einem Verlust von 27,75 Prozent wieder erreichen.

SAP SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,35 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,38 EUR aus. Am 22.07.2025 äusserte sich SAP SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,46 EUR. Im letzten Jahr hatte SAP SE einen Gewinn von 0,76 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9.03 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.29 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 22.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 27.10.2026.

In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,04 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

So schätzen Analysten die SAP SE-Aktie ein

DAX 40-Wert SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SAP SE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Aktien-Tipp: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die SAP SE-Aktie