|
19.12.2025 16:17:41
Stimmung der Verbraucher im Euroraum verschlechtert sich
DOW JONES--Das Verbrauchervertrauen im Euroraum hat sich im Dezember entgegen den Erwartungen eingetrübt. Der von der EU-Kommission ermittelte Index verringerte sich um 0,4 auf minus 14,6 Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Stand von minus 14,0 prognostiziert. Für die EU-27 ging der Wert um 0,1 Punkte zurück auf minus 13,7. Der endgültige Indexstand des Verbrauchervertrauens für Dezember wird im Januar veröffentlicht.
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
December 19, 2025 10:17 ET (15:17 GMT)
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX höher -- Wall Street in Grün -- Asiens Börsen letztlich freundlich
Der heimische Aktienmarkt tendiert zum Wochenende seitwärts. Der deutsche Leitindex verbucht kleine Gewinne. Die Wall Street legt deutlich zu. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach oben.