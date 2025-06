Starker Wochentag in New York: S&P 500 zum Handelsende fester

Der S&P 500 schloss am Montag nahezu unverändert (plus 0.09 Prozent) bei 6’005.88 Punkten. Der Börsenwert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 47.552 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.088 Prozent auf 6’005.65 Punkte an der Kurstafel, nach 6’000.36 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des S&P 500 betrug 6’021.31 Punkte, das Tagestief hingegen 5’994.18 Zähler.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 09.05.2025, lag der S&P 500 bei 5’659.91 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, wurde der S&P 500 auf 5’770.20 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, lag der S&P 500-Kurs bei 5’346.99 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 2.34 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 6’147.43 Punkten. 4’835.04 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Lumen Technologies (+ 6.60 Prozent auf 4.20 USD), Enphase Energy (+ 5.05 Prozent auf 43.26 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 4.94 Prozent auf 517.60 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 4.77 Prozent auf 121.73 USD) und Tesla (+ 4.55 Prozent auf 308.58 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Edison International (-8.07 Prozent auf 49.42 USD), Universal Health Services (-6.14 Prozent auf 177.77 USD), Intuitive Surgical (-5.55 Prozent auf 526.15 USD), Aon (-4.65 Prozent auf 353.83 USD) und Allstate (-3.50 Prozent auf 200.77 USD).

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 40’952’914 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im S&P 500 mit 3.060 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.00 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent an der Spitze im Index.

