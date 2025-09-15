Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 nachmittags mit Zuschlägen

Um 20:00 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.74 Prozent höher bei 24’270.72 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.359 Prozent stärker bei 24’178.60 Punkten, nach 24’092.19 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 24’173.14 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 24’274.80 Punkten.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Der NASDAQ 100 lag vor einem Monat, am 15.08.2025, bei 23’712.07 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, den Wert von 21’631.04 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 19’514.58 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 15.71 Prozent. Bei 24’274.80 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 16’542.20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell ASML (+ 5.84 Prozent auf 861.37 USD), Tesla (+ 5.56 Prozent auf 417.96 USD), Intel (+ 3.36 Prozent auf 24.89 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 3.22 Prozent auf 248.55 USD) und Alphabet C (ex Google) (+ 3.05 Prozent auf 248.74 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Intuitive Surgical (-3.02 Prozent auf 436.11 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-2.14 Prozent auf 324.35 USD), AstraZeneca (-2.07 Prozent auf 77.91 USD), Gilead Sciences (-1.87 Prozent auf 112.41 USD) und Airbnb (-1.80 Prozent auf 120.35 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Tesla-Aktie aufweisen. 25’915’995 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 3.682 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.17 zu Buche schlagen. Die The Kraft Heinz Company-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.13 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

