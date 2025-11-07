Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite verbucht schlussendlich Verluste

Der NASDAQ Composite beendete den Handelstag mit Verlusten.

Am Freitag fiel der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich um 0.21 Prozent auf 23’004.54 Punkte zurück. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.699 Prozent leichter bei 22’892.92 Punkten in den Freitagshandel, nach 23’053.99 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Freitag bei 22’563.42 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 23’009.91 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn fiel der NASDAQ Composite bereits um 3.96 Prozent zurück. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Monat, am 07.10.2025, mit 22’788.36 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 07.08.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 21’242.70 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 07.11.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 19’269.46 Punkten berechnet.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Plus von 19.31 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 24’019.99 Punkten. Bei 14’784.03 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Cerus (+ 21.28 Prozent auf 1.71 USD), Expedia (+ 17.55 Prozent auf 258.25 USD), Akamai (+ 14.71 Prozent auf 83.74 USD), Century Aluminum (+ 14.04 Prozent auf 33.05 USD) und Integra LifeSciences (+ 7.31 Prozent auf 12.04 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil SIGA Technologies (-19.95 Prozent auf 6.54 USD), inTest (-11.94 Prozent auf 7.71 USD), Take Two (-8.08 Prozent auf 232.00 USD), Universal Display (-7.69 Prozent auf 124.93 USD) und ADTRAN (-5.96 Prozent auf 6.82 EUR).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 63’184’573 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4.112 Bio. Euro den grössten Anteil.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

2025 präsentiert die Upbound Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Cogent Communications-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15.26 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

