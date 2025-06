Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX beginnt Mittwochssitzung im Plus

Der TecDAX steigt im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0.67 Prozent auf 3’893.60 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 660.549 Mrd. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der TecDAX 0.572 Prozent fester bei 3’889.75 Punkten, nach 3’867.61 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3’904.11 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3’889.07 Punkten verzeichnete.

TecDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 1.79 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, wies der TecDAX 3’728.93 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 04.03.2025, wurde der TecDAX mit 3’719.15 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 04.06.2024, wies der TecDAX 3’358.95 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 13.30 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3’906.63 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3’010.36 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Formycon (+ 4.02 Prozent auf 25.90 EUR), Infineon (+ 3.03 Prozent auf 35.40 EUR), Siltronic (+ 2.45 Prozent auf 35.90 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2.21 Prozent auf 69.40 EUR) und AIXTRON SE (+ 1.56 Prozent auf 12.40 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen Sartorius vz (-1.99 Prozent auf 201.80 EUR), HENSOLDT (-0.20 Prozent auf 101.20 EUR), Siemens Healthineers (-0.19 Prozent auf 46.10 EUR), SAP SE (-0.06 Prozent auf 269.40 EUR) und CompuGroup Medical SE (+ 0.00 Prozent auf 22.04 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 570’580 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 308.328 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10.07 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.37 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch