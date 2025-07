LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Simon Coles favorisiert aus Bewertungssicht weiterhin die Aktien von Infineon gegenüber jenen von STMicro. Aber auch die Franzosen dürften wie die Deutschen die Erwartungen im zweiten Quartal übertroffen haben, so der Experte in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison. Am Markt sei dies allerdings bereits gut verstanden worden, das Überraschungspotenzial sei entsprechend gering. Zudem komme von der Währungsseite immer mehr Gegenwind./ag/tav;