Stadler Rail-Aktie fäält leicht: Auftrag aus Deutschland an Land gezogen
Stadler Rail hat einen neuen Auftrag aus Deutschland erhalten.
Die Fahrzeuge sollen ab Dezember 2029 auf den Linien S 5 und S 8 und ab Dezember 2030 auf der Regionalexpress-Linie RE 41 eingesetzt werden, wie Stadler Rail am Mittwoch mitteilte. Den Betrieb übernehme die Vias Rail GmbH, die sich in einer Ausschreibung des Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr (VRR) durchgesetzt habe.
Finanziert würden die Fahrzeuge nach dem VRR-Modell, bei dem der Verbund Eigentümer der Züge wird, heisst es weiter. Die dreiteiligen Züge sind den Angaben zufolge speziell für die Anforderungen des S-Bahn-Netzes Rhein-Ruhr konzipiert und werden im grün-weissen Design ausgeliefert. Finanzielle Angaben zur Bestellung machte Stadler nicht.Die Stadler Rail-Aktie notiert an der SIX zeitweise 0,36 Prozent tiefer bei 19,32 Franken.
an/uh
Bussnang (awp)
