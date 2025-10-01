Stadler Rail-Aktie fäält leicht: Auftrag aus Deutschland an Land gezogen

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
FLIRT XL-Triebzüge 01.10.2025 09:30:36

Stadler Rail hat einen neuen Auftrag aus Deutschland erhalten.

So liefert der Ostschweizer Zugbauer 36 FLIRT XL-Triebzüge für die S-Bahn Rhein-Ruhr.

Die Fahrzeuge sollen ab Dezember 2029 auf den Linien S 5 und S 8 und ab Dezember 2030 auf der Regionalexpress-Linie RE 41 eingesetzt werden, wie Stadler Rail am Mittwoch mitteilte. Den Betrieb übernehme die Vias Rail GmbH, die sich in einer Ausschreibung des Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr (VRR) durchgesetzt habe.

Finanziert würden die Fahrzeuge nach dem VRR-Modell, bei dem der Verbund Eigentümer der Züge wird, heisst es weiter. Die dreiteiligen Züge sind den Angaben zufolge speziell für die Anforderungen des S-Bahn-Netzes Rhein-Ruhr konzipiert und werden im grün-weissen Design ausgeliefert. Finanzielle Angaben zur Bestellung machte Stadler nicht.

Die Stadler Rail-Aktie notiert an der SIX zeitweise 0,36 Prozent tiefer bei 19,32 Franken.

an/uh

Bussnang (awp)

Bildquelle: Wirestock Creators / Shutterstock.com
