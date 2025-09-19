SPI-Wert Kudelski-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kudelski von vor einem Jahr bedeutet

Das Kudelski-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 1.41 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 70.922 Kudelski-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 18.09.2025 98.58 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1.39 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -1.42 Prozent.

Der Kudelski-Wert an der Börse wurde auf 75.81 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch