|
19.09.2025 10:02:16
SPI-Wert Kudelski-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kudelski von vor einem Jahr bedeutet
Vor Jahren in Kudelski-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Das Kudelski-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 1.41 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 70.922 Kudelski-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 18.09.2025 98.58 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1.39 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -1.42 Prozent.
Der Kudelski-Wert an der Börse wurde auf 75.81 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Kudelski S.A. (I)
|
10:02
|SPI-Wert Kudelski-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kudelski von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
09:29
|Kudelski Aktie News: Kudelski tendiert am Vormittag tiefer (finanzen.ch)
|
09:28
|Verluste in Zürich: SPI zeigt sich zum Start leichter (finanzen.ch)
|
18.09.25
|Pluszeichen in Zürich: SPI liegt nachmittags im Plus (finanzen.ch)
|
18.09.25
|Kudelski Aktie News: Kudelski am Mittag mit Kurseinbussen (finanzen.ch)
|
18.09.25
|SPI aktuell: SPI mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
17.09.25
|SPI-Handel aktuell: SPI sackt letztendlich ab (finanzen.ch)
|
16.09.25
|SPI-Handel aktuell: SPI zum Handelsstart mit Abgaben (finanzen.ch)
Analysen zu Kudelski S.A. (I)
Wird Europa von Innovation abgehängt? KI, Industrie & Wachstumstreiber im Fokus | BX Swiss TV
Hat Europa im globalen Innovationswettlauf noch eine Chance? 🚀
Im Experteninterview spricht Evelyne Pflugi, CEO & Mitgründerin der Singularity Group, mit David Kunz (COO der BX Swiss) über die Innovationskraft Europas, den Umgang mit geopolitischen Risiken und die wahren Wachstumstreiber der Weltwirtschaft.
Themen im Video:
🔹 Wie innovativ ist Europa wirklich – im Vergleich zu USA und Asien?
🔹 Warum The Singularity Group auf profitables Wachstum statt Hypes setzt
🔹 KI, Big Data, Cloud – aber auch Kühlung & Energie: Wo entsteht echter Mehrwert?
🔹 Was unterscheidet erfolgreiche Fondsmanager von der breiten Masse?
🔹 Warum SAPs Wachstum Amazon mehr nützt als Europa selbst
🔹 Branchen-Favoriten: Data Center, Energie-Infrastruktur, Automatisierung
🔹 Wachstum ohne Blase: KI, ja – aber nicht jede Anwendung ist investierbar
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach Fed-Zinssenkung: SMI und DAX etwas fester -- Asiens Börsen unbeständig
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich vor Wochenschluss etwas höher, während sich der deutsche Leitindex ebenso auf grünem Terrain bewegt. Am Freitag zeigen sich die führenden Börsen Asiens nach der Fed-Zinssenkung volatil.
finanzen.net News
