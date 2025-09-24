Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Wichtiges Lithiumprojekt 24.09.2025 12:36:54

US-Regierung plant Einstieg bei Lithium Americas - Aktie schiesst durch die Decke

Die US-Regierung zieht offenbar in Erwägung, sich an dem Bergbauunternehmen Lithium Americas zu beteiligen. Die Aussicht auf einen Einstieg versetzt Anleger in Feierlaune.

• US-Regierung könnte sich an Lithium Americas beteiligen
• Wichtiger Deal für Sicherung kritischer Mineralien
• Lithium Americas-Aktie springt hoch

Wie "Reuters" berichtet, erwägt die Trump-Administration derzeit einen Einstieg in Lithium Americas. Das kanadische Bergbauunternehmen steckt hinter dem "Thacker Pass"-Lithiumprojekt in Nevada, das als eines der grössten Lithiumvorkommen in den USA gilt und 2028 eröffnet werden soll. Die US-Regierung schlage dabei laut "Dow Jones Newswires" eine Kapitalbeteiligung vor, um ein Darlehen des Energieministeriums in Höhe von 2,3 Milliarden US-Dollar, das unter der Regierung von Joe Biden gewährt wurde, neu zu verhandeln.

"Dies ist ein grossartiger Kritische-Mineralien-Deal", sagte ein Vertreter der Trump-Administration gegenüber "Barron's", lehnte es aber ab, die genaue Höhe der Beteiligung zu nennen, die die Regierung anstrebt. "Es ist ein kleiner Anteil", sagte er lediglich und fügte hinzu, dass die Verhandlungen noch laufen. Bei "Reuters" heisst es, es werde über eine Beteiligung von bis zu zehn Prozent diskutiert. Die vorgeschlagene Beteiligung würde es der Regierung ermöglichen, Einfluss auf das Projekt zu nehmen und sicherzustellen, dass nationale Interessen gewahrt bleiben.

Lithium Americas bereits mit GM als Partner

Lithium Americas ist bei "Thacker Pass" bereits eine Partnerschaft mit General Motors (GM) eingegangen. Der Autobauer hält laut "Reuters" 38 Prozent des Projekts und hat zudem einen exklusiven Abnahmevertrag für die erste Produktionsphase abgeschlossen. Die US-Regierung fordert nun zusätzliche Sicherheiten, darunter eine verbindliche Abnahmegarantie von GM und möglicherweise eine Umstrukturierung des Kredits, um das Projekt vor finanziellen Risiken zu schützen

Lithium Amercias-Aktie reagiert mit Kurssprung

Die Entscheidung über die Beteiligung steht noch aus, und es bleibt abzuwarten, wie sich die Verhandlungen entwickeln. Anleger sind allerdings dennoch bereits in Feierlaune und trieben die Lithium Americas-Aktie im vorbörslichen Dienstagshandel an der NYSE zeitweise um 56,68 Prozent nach oben auf 4,81 US-Dollar.
Die Aktie von General Motors bewegt sich daneben ebenso nach oben: Sie steigt vorbörslich zeitweise um 3,21 Prozent auf 60,46 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch / Dow Jones Newswires

