SPI-Titel Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ypsomed-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Ypsomed-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 128.19 CHF. Bei einem Ypsomed-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 78.012 Ypsomed-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.09.2025 gerechnet (352.50 CHF), wäre das Investment nun 27’499.20 CHF wert. Mit einer Performance von +174.99 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Ypsomed war somit zuletzt am Markt 4.77 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch