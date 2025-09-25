Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
|Ypsomed-Performance im Blick
|
25.09.2025 10:02:04
SPI-Titel Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ypsomed-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren Ypsomed-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Ypsomed-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 128.19 CHF. Bei einem Ypsomed-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 78.012 Ypsomed-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.09.2025 gerechnet (352.50 CHF), wäre das Investment nun 27’499.20 CHF wert. Mit einer Performance von +174.99 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Ypsomed war somit zuletzt am Markt 4.77 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Ypsomed AG
|
10:02
|SPI-Titel Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ypsomed-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
09:29
|Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Vormittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
24.09.25
|Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Mittwochnachmittag mit angezogener Handbremse (finanzen.ch)
|
24.09.25
|Ypsomed Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von Ypsomed (finanzen.ch)
|
22.09.25
|Starker Wochentag in Zürich: Börsianer lassen SPI letztendlich steigen (finanzen.ch)
|
22.09.25
|Starker Wochentag in Zürich: Börsianer lassen SPI am Nachmittag steigen (finanzen.ch)
Analysen zu Ypsomed AG
Nach SNB-Zinsentscheid: SMI und DAX mit Verlusten -- Gemischte Vorzeichen an asiatischen Börsen
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt zeigen sich am Donnerstag schwächer. An den wichtigsten Aktienmärkten in Fernost geht es am Donnerstag in verschiedene Richtungen.
