Lindt Aktie 1057076 / CH0010570767
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lindt-Investition im Blick
|
29.09.2025 10:02:26
SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lindt von vor einem Jahr abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Lindt-Aktie gebracht.
Am 29.09.2024 wurden Lindt-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 11’000.00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.909 Lindt-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Lindt-Papiere wären am 26.09.2025 11’181.82 CHF wert, da der Schlussstand 12’300.00 CHF betrug. Das kommt einer Steigerung um 11.82 Prozent gleich.
Der Lindt-Wert an der Börse wurde auf 28.31 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|
10:02
|SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lindt von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel: SLI steigt zum Start des Montagshandels (finanzen.ch)
|
26.09.25
|Handel in Zürich: SLI liegt im Plus (finanzen.ch)
|
25.09.25
|Minuszeichen in Zürich: SLI legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
24.09.25
|Börse Zürich: SLI beendet den Mittwochshandel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
24.09.25
|Schwacher Handel: SLI präsentiert sich leichter (finanzen.ch)
|
24.09.25
|Angespannte Stimmung in Zürich: SLI verbucht am Mittwochmittag Abschläge (finanzen.ch)
|
24.09.25
|Börse Zürich in Rot: SLI notiert zum Start im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Let’s talk about Börsenjahr 2025 | Börsentag Zürich 2025
Ein besonderes Highlight des Börsentag Zürich 2025 war die grosse Diskussionsrunde mit:
👉 Thomas B. Kovacs (Sparkojote)
👉 Robert Halver (Baader Bank)
👉 Tim Schäfer (Finanzblogger, New York)
👉 Lars Erichsen (Börsencoach & YouTuber)
👉 David Kunz (COO, BX Swiss)
Gemeinsam analysieren sie die Entwicklungen an den Finanzmärkten 2025, teilen Einschätzungen zu aktuellen Trends und geben spannende Einblicke für Anleger.
📌 Themen im Fokus:
🔹Welche Krisen & geopolitischen Risiken beschäftigen die Märkte wirklich?
🔹Wie wirken sich Zölle speziell auf die Schweiz und ihre Exportwirtschaft aus?
🔹Zinspolitik: Unterschiede zwischen USA, Europa und Schweiz.
🔹Aktien vs. Immobilien: Welche Assetklasse lohnt sich 2025 mehr?
🔹Künstliche Intelligenz – Hype oder langfristiger Wachstumstreiber?
🔹Gold vs. Bitcoin: Welches Asset ist der bessere Schutz im Depot?
🔹Inflation, Liquidität und Notenbanken: Warum Sachwerte profitieren.
🔹Blick in die Glaskugel: Wo stehen Aktien & Krypto Ende 2025?
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX mit freundlichem Wochenauftakt -- Asiens Börsen mehrheitlich fester
Zum Start in die neue Woche verbuchen der heimische und auch der deutsche Leitindex kleine Aufschläge. An den Märkten in Fernost geht es unterdessen überwiegend nach oben.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}