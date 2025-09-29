SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lindt von vor einem Jahr abgeworfen

Am 29.09.2024 wurden Lindt-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 11’000.00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.909 Lindt-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Lindt-Papiere wären am 26.09.2025 11’181.82 CHF wert, da der Schlussstand 12’300.00 CHF betrug. Das kommt einer Steigerung um 11.82 Prozent gleich.

Der Lindt-Wert an der Börse wurde auf 28.31 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch