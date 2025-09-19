Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’083 0.3%  SPI 16’785 0.2%  Dow 46’142 0.3%  DAX 23’753 0.3%  Euro 0.9344 0.0%  EStoxx50 5’482 0.5%  Gold 3’652 0.2%  Bitcoin 93’022 0.2%  Dollar 1 0.3%  Öl 67.1800 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Gold, Heizöl, Silber & Co. am Freitagvormittag
FedEx-Aktie beflügelt: Umsatz und Gewinn liegen über den Erwartungen
Intel-Aktie trotzdem leichter: Mega-Deal in der Chipbranche - NVIDIA pumpt Milliarden in Intel
MDAX-Titel Knorr-Bremse-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Knorr-Bremse-Investment von vor einem Jahr verdient
TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel hätte eine Investition in JENOPTIK von vor einem Jahr gekostet
Suche...
Plus500 Depot

Rieter Aktie 367144 / CH0003671440

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Frühe Anlage 19.09.2025 10:02:16

SPI-Papier Rieter-Aktie: So viel Verlust hätte eine Rieter-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Rieter-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Rieter
67.21 CHF -11.11%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Rieter-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 89.90 CHF. Bei einem Rieter-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 111.235 Rieter-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5’628.48 CHF, da sich der Wert einer Rieter-Aktie am 18.09.2025 auf 50.60 CHF belief. Damit wäre die Investition um 43.72 Prozent gesunken.

Rieter wurde am Markt mit 228.81 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

Nachrichten zu Rieter AG (N)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?