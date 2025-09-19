SPI-Papier Rieter-Aktie: So viel Verlust hätte eine Rieter-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Rieter-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 89.90 CHF. Bei einem Rieter-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 111.235 Rieter-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5’628.48 CHF, da sich der Wert einer Rieter-Aktie am 18.09.2025 auf 50.60 CHF belief. Damit wäre die Investition um 43.72 Prozent gesunken.

Rieter wurde am Markt mit 228.81 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch