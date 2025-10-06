Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’507 0.6%  SPI 17’209 0.5%  Dow 46’758 0.5%  DAX 24’379 -0.2%  Euro 0.9328 -0.1%  EStoxx50 5’652 0.1%  Gold 3’937 1.3%  Bitcoin 98’243 -0.2%  Dollar 0.7959 -0.1%  Öl 65.3 1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Zalando-Aktie: Streiks im Logistikzentrum in Erfurt gehen weiter
Nikkei 225 überschreitet erstmals 47.000 Punkte - Wahlsieg von Takaichi beflügelt Börse
Hannover Rück-Aktie: Hannover Rück will Ausschüttungen steigern
Alphabet-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats September
ChatGPT goes Finanzwelt: Wie die künstliche Intelligenz für Anleger von Nutzen sein kann
Suche...
200.- Saxo-Deal

Glarner Kantonalbank Aktie 18939665 / CH0189396655

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.10.2025 07:00:13

Spende für den Nachwuchs des Glarner Schwingerverbands: Glarner Kantonalbank gibt Erlös aus T-Shirt-Verkauf weiter

Glarner Kantonalbank
21.27 CHF -1.00%
Kaufen Verkaufen

Glarner Kantonalbank AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Spende für den Nachwuchs des Glarner Schwingerverbands: Glarner Kantonalbank gibt Erlös aus T-Shirt-Verkauf weiter

06.10.2025 / 07:00 CET/CEST

Glarus, 6. Oktober 2025 – Die Glarner Kantonalbank hat im Rahmen der Königspartnerschaft T-Shirts im ESAF-Look verkauft. Der gesamte Erlös von 2'000 Franken kommt den Jungschwingern des Glarner Kantonalen Schwingerverbands zugute. 

Die Glarner Kantonalbank hat im Vorfeld zum ESAF exklusive T-Shirts verkauft – und das zu einem guten Zweck. Gestartet hat der Verkauf der T-Shirts am Anlass «Eis Jaar dervoor» auf dem Zaunplatz. Ab dem 2. September konnten die T-Shirts in den GLKB-Filialen gekauft werden. Insgesamt konnte die Glarner Kantonalbank 400 T-Shirts zu 5 Franken verkaufen, was einen Ertrag von 2'000 Franken eingebracht hat. Der gesamte Erlös aus dem T-Shirt-Verkauf geht nun zugunsten der Nachwuchsförderung des Glarner Kantonalen Schwingerverbands. Rolf Figi, Präsident des Glarner Kantonalen Schwingerverbands, freut sich über die Unterstützung: «Wir bedanken uns ganz herzlich bei der Glarner Kantonalbank für diesen grosszügigen Beitrag. Unser Ziel ist es, schwinginteressierten Kindern im Glarnerland eine sinnvolle und kostengünstige Freizeitbeschäftigung anzubieten. So sind wir unter anderem bestrebt, die Kosten der Fahrspesen und Startgelder für Nachwuchsschwingfeste zu übernehmen. Solche Beiträge helfen uns, dieses Ziel zu erreichen.»


Ende der Medienmitteilungen
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Glarner Kantonalbank AG
Hauptstrasse 21
8750 Glarus
Schweiz
Telefon: 0844 773 773
E-Mail: shana.spichtig@glkb.ch
ISIN: CH0189396655
Börsen: BX Berne eXchange; SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2208258

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2208258  06.10.2025 CET/CEST