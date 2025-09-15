Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
ViaSat Aktie 559626 / US92552V1008

15.09.2025 09:09:05

Space42 And Viasat To Launch Equatys For Global Direct To Device Services

ViaSat
26.40 EUR 1.66%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - SpaceTech company, Space42, and Viasat, Inc. (VSAT), a provider of broadband and communications products and services, Monday said that they intend to establish Equatys, a jointly owned entity.

Equatys aims to facilitate global Direct-to-Device (D2D) services and evolve existing and planned Mobile Satellite Services (MSS) to integrate with a 5G network environment.

Equatys is anticipated to integrate satellite and terrestrial networks using a platform which will be accessible to standard smartphones and IoT devices, enabling seamless connectivity.

The venture is expected to support over 100 MHz of harmonized MSS spectrum, already allocated in more than 160 markets. Commercial deployment is targeted within a 3-year timeframe.

Mark Dankberg, Chairman and CEO, Viasat, said, "Equatys will uniquely make possible a shared multi-orbit network of scale with standards-based open architecture to address the significant D2D and next-generation MSS market opportunity. By leveraging high performance transparent satellite architectures and shared infrastructure, the network will deliver cost efficient capacity and use 5G New Radio standards evolving the existing deployed MSS services including, for example, the safety of air, land, and sea."

Erfolgsfaktoren hinter starker Performance – Karsten-Dirk Steffens zu Gast im BX Morningcall

Einmal pro Monat laden Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz spannende Persönlichkeiten aus der Finanzbranche zum Interview ein.

In einem exklusiven Gespräch gibt Karsten-Dirk Steffens, CEO Schweiz von Aberdeen Investments, Einblicke in seine persönliche Motivation, die Entwicklung des Unternehmens in der Schweiz sowie die wichtigsten Trends für institutionelle und private Anleger.

Themen des Interviews:

– 15 Jahre Aberdeen Investments in der Schweiz – Rückblick und Zukunft
– Unterschiede zwischen institutionellen Kunden und internationalen Investoren
– Aktuelle Schwerpunkte bei Pensionskassen und Versicherungen (u. a. Aktienallokation)
– Nachhaltigkeit & ESG – Renaissance für Privatanleger vs. klare Standards bei Pensionskassen
– Alternative Anlagen: Private Markets, Infrastruktur, Private Debt
– Demokratisierung von Private Markets
– Chancen durch Digitalisierung, Blockchain und Tokenisierung

Erfolgsfaktoren hinter starker Performance – Karsten-Dirk Steffens zu Gast im BX Morningcall

