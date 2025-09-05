Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’371 -0.1%  SPI 17’113 0.0%  Dow 45’401 -0.5%  DAX 23’597 -0.7%  Euro 0.9353 0.0%  EStoxx50 5’318 -0.5%  Gold 3’587 1.1%  Bitcoin 88’332 -0.9%  Dollar 0.7982 0.0%  Öl 65.6 -1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Billigst, Limitiert oder Stop-Buy: Das müssen Anleger bei einer Wertpapierorder beachten
KW 36: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Ein Überblick über die Geschichte von Super Micro Computer: Wie der Aufstieg zum etablierten Unternehmen verlief
Tech-Giganten dominieren auch im Q2-Depot: So investiert die Schweizerische Nationalbank in den USA
Ethereum klettert auf Allzeithoch: Ex-Wall-Street-Banker sieht Kurs auf 80'000 US-Dollar steigen
Suche...
200.- Saxo-Deal

Sky Harvest Windpower Aktie 10571929 / US83084A1025

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.09.2025 01:09:22

Sky Harbour Secures $200 Mln Tax-Exempt Facility From J.P. Morgan For Hangar Expansion

(RTTNews) - Sky Harbour Group Corporation (SKYH) has closed a $200 million tax-exempt warehouse drawdown committed bank facility with J.P. Morgan as lender and administrative agent.

The borrower is Sky Harbour Capital II, a wholly owned subsidiary, with the note issued through the Public Finance Authority of Wisconsin.

The facility allows drawdowns for new hangar projects with 65% leverage, a five-year bullet maturity, and an interest rate of about 5.60%. It includes capitalized monthly interest for three years, no prepayment penalty at refinancing, and may expand to $300 million subject to approval.

The CEO said the agreement reflects J.P. Morgan's tailored support for Sky Harbour's needs, while the CFO noted it was the most cost-efficient mechanism after a competitive process, providing flexibility for project funding and long-term refinancing.

Legal and advisory support was provided by McGuireWoods, Attolles Law, Greenberg Traurig, Morrison & Foerster, and Lexton Infrastructure Solutions.

Friday SKYH closed at $9.99, down 2.63%, and showed no after-hours movement on the NYSE.

Nachrichten zu Sky Harvest Windpower Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
Keine Nachrichten verfügbar.
mehr Nachrichten

Analysen zu Sky Harvest Windpower Corp.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?

📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.

Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

05.09.25 Logo WHS US-Arbeitsmarktdaten (NFP) im Fokus. Bitcoin, Nasdaq, Gold & Aktien (Strategy, Nvidia,...) im Check
05.09.25 SMI springt auf 3-Monats-Hoch
05.09.25 Marktüberblick: TeamViewer-Aktie unter Druck
05.09.25 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Ausbruch auf neue Rekordmarken
04.09.25 Julius Bär: 10.75% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50% European) on AXA SA, Commerzbank AG, UniCredit SpA
04.09.25 Goldminen: Wenn Disziplin das Metall schlägt
02.09.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Roche, Sandoz, UBS, Zurich Insurance
21.08.25 KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’873.95 19.48 BWDSCU
Short 13’148.15 13.59 B7ZS2U
Short 13’627.31 8.87 BTASKU
SMI-Kurs: 12’370.57 05.09.2025 17:30:18
Long 11’862.90 19.95 SZNBDU
Long 11’588.73 13.90 BH8SXU
Long 11’079.20 8.90 B38SLU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
BYD-Aktie im Abwärtssog: Gerüchte um gesenktes Absatzziel belasten den Kurs
Infineon-Aktie im Abwärtstrend: Gründe für den Druck auf den Chiphersteller
Ozempic als Chance bei Demenz: Rückenwind für die Novo-Nordisk-Aktie?
KW 36: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Nachmittag auf rotem Terrain
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag im Bärenmodus
Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Strategy (ex MicroStrategy)
Rüstungswerte im Aufwind: Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT starten Erholung
Gewinnmitnahmen belasten DroneShield - Aktie des Drohnenabwehr-Experten schwächelt

Top-Rankings

KW 36: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 36: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 36/25
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}