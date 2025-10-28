SIX-Handel SPI verbucht zum Handelsende Abschläge

Der SPI bewegte sich im SIX-Handel zum Handelsende um 1.24 Prozent schwächer bei 17’080.74 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2.227 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0.549 Prozent auf 17’200.41 Punkte an der Kurstafel, nach 17’295.35 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag am Dienstag bei 17’065.80 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 17’234.56 Punkten erreichte.

SPI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, wurde der SPI mit 16’530.92 Punkten gehandelt. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 28.07.2025, den Stand von 16’649.77 Punkten. Der SPI notierte noch vor einem Jahr, am 28.10.2024, bei 16’283.44 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 10.07 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 17’480.75 Punkten. Bei 14’361.69 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit Highlight Event and Entertainment (+ 8.97 Prozent auf 7.90 CHF), Cicor Technologies (+ 7.73 Prozent auf 209.00 CHF), Orior (+ 6.19 Prozent auf 13.72 CHF), GAM (+ 4.35 Prozent auf 0.18 CHF) und Bellevue (+ 3.07 Prozent auf 8.72 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Evolva (-7.45 Prozent auf 0.87 CHF), Bucher Industries (-5.94 Prozent auf 356.50 CHF), Sika (-5.91 Prozent auf 158.55 CHF), Landis+Gyr (Landis Gyr) (-5.03 Prozent auf 58.50 CHF) und Galenica (-4.63 Prozent auf 86.45 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 4’872’370 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 240.787 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Fokus

Im SPI weist die Relief Therapeutics-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 3.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 10.38 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

