Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’618 -0.1%  SPI 17’377 -0.1%  Dow 47’147 -0.7%  DAX 23’901 0.1%  Euro 0.9221 -0.1%  EStoxx50 5’685 -0.2%  Gold 4’073 -0.2%  Bitcoin 75’899 1.2%  Dollar 0.7948 0.1%  Öl 63.9 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
MDAX-Wert HelloFresh-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in HelloFresh von vor 3 Jahren bedeutet
SMI-Wert Alcon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Alcon von vor 5 Jahren abgeworfen
SMI-Titel Swiss Re-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swiss Re-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
DAX 40-Papier BASF-Aktie: Wäre eine BASF-Kapitalanlage von vor einem Jahr rentabel gewesen?
ATX-Titel CPI Europe-Aktie: So viel Verlust hätte eine CPI Europe-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Suche...
eToro entdecken

SIG Combibloc Group Aktie 11459218 / CH0114592188

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.11.2025 09:45:36

SIG-Aktien schiessen mit Ernennung des neuen CEOs in die Höhe

Zürich (awp) - Die SIG-Aktien ziehen am Montag im frühen Handel deutlich an. Der Verpackungsspezialist hat einen neuen Chef gefunden, was an den Märkten für eine gewisse Euphorie und Vorschusslorbeeren sorgte.

Die Papiere von SIG vollführen bis 9.35 Uhr einen Kurssprung um 7,5 Prozent auf 8,70 Franken. Kurzzeitig waren sie sogar zweistellig im Plus. SIG sind damit der stärkste Titel im Gesamtmarkt, der nur leicht höher steht (+0,1%). Allerdings hat die Aktie im laufenden Jahr mehr als 50 Prozent an Wert eingebüsst. Mit aktuell nur gut 8 Franken steht sie weit unter dem Kurs, der beim Börsengang im Jahr 2018 bezahlt wurde.

Mikko Keto wird den Chefposten im ersten Halbjahr 2026 übernehmen. Er kommt vom dänischen Unternehmen FLSmidth, das Anlagen, Systeme und Dienstleistungen für die globale Bergbauindustrie herstellt.

Die Erfolgsbilanz von Keto in den Bereichen Transformation und Kapitalmärkte sei ermutigend, schreibt der zuständige Analyst von Vontobel. Er geht davon aus, dass der neue CEO der Portfoliooptimierung Priorität einräumen und weitere Selbsthilfemassnahmen skizzieren wird.

Zwar bringe er Erfahrungen in der Transformation von Geschäften mit, jedoch habe er noch keine Erfahrungen im Konsumentengeschäft, heisst es etwas zurückhaltender bei der Ersteinschätzung der UBS. Die Führung von SIG werde gestärkt, jedoch werden die Investoren vor allem auf die Umsetzung in der künftigen Performance schauen. Diese Einschätzung teilt auch Vontobel.

"Mit der Ernennung des CEOs konnte SIG eine wichtige Baustelle abschliessen", so die ZKB. Jedoch gebe es weiterhin zahlreiche Problemfelder, etwa im Rechtsfall Laurens Last, der operativen Entwicklung von Bag-in-Box und Spouted Pouches wie auch bei der Kapitalallokation und Verschuldung.

cg/rw

Nachrichten zu SIG Combibloc Group AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu SIG Combibloc Group AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

ETFs statt Sparkonto: Warum Nicht-Investieren Geld kostet: ETF-Panel für Einsteiger & Fortgeschritten | Börsentag Zürich

ETF-Sparpläne boomen – aber wie fängst du richtig an und welche Produkte passen wirklich zu dir? Im ETF-Panel vom Börsentag 2025 in Zürich diskutieren Experten über alles, was du zu ETFs in der Schweiz wissen musst: von den Grundlagen bis zu aktiven ETFs, Themen-ETFs und den versteckten Kosten bei Brokern.

Du erfährst:
🔸Was ein ETF ist, warum er so transparent und günstig ist und wie du mit Sparplänen schon mit kleinen Beträgen (z.B. 50 CHF) Vermögen aufbauen kannst.
🔸Wie du dein ETF-Portfolio aufbaust: MSCI World vs. All Country, Emerging Markets, Themen-ETFs wie AI, Klima oder Gesundheit – und wann „Pfeffer im Depot“ Sinn macht.
🔸Warum „Time in the market“ wichtiger ist als Market Timing und wieso Finanzbildung und einfache Erklärungen für Einsteiger so entscheidend sind.
🔸Wie du Kosten wirklich vergleichst: TER, Courtage, FX-Gebühren, Stempelsteuer & Co. – und worauf du bei Schweizer Brokern und ETF-Anbietern achten solltest.
🔸Ob aktive ETFs eine echte Chance auf Mehrertrag bieten oder nur ein teurer Trend sind – inklusive ehrlicher Einschätzungen der Anbieter.
🔸Wenn du in der Schweiz lebst, ETF-Sparpläne nutzen willst und Schritt für Schritt Vermögen für Rente, Eigenheim oder dein Traumauto aufbauen möchtest, ist dieses Panel dein perfekter Einstieg

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

ETFs statt Sparkonto: Warum Nicht-Investieren Geld kostet: ETF-Panel für Einsteiger & Fortgeschritten | Börsentag Zürich

Inside Trading & Investment

09:30 Zoll-Deal nicht nur positiv
08:58 Marktüberblick: Siemens Energy haussiert nach Zahlen
07:07 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – An der 25‘000er-Marke
14.11.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AMD, Nvidia, Oracle
14.11.25 ETFs statt Sparkonto: Warum Nicht-Investieren Geld kostet: ETF-Panel für Einsteiger & Fortgeschritten | Börsentag Zürich
13.11.25 Julius Bär: 11.60% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (70%) auf OC Oerlikon Corp AG
12.11.25 Holcim - Milliardenübernahme nicht genug, weitere Zukäufe geplant
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’185.62 19.29 SAMB0U
Short 13’436.97 13.88 U2TBSU
Short 13’951.88 8.84 SIFB3U
SMI-Kurs: 12’618.06 17.11.2025 09:50:12
Long 12’140.66 19.74 SH7B4U
Long 11’863.13 13.88 S69BTU
Long 11’369.20 8.99 SD5B8U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Gold, Öl & Co. in KW 46: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Warnsignale von Goldman Sachs und Morgan Stanley: Steht eine Marktkorrektur bevor?
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Sonntagvormittag
Diageo senkt Prognose mit Verweis auf niedrigeren China-Absatz
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
UBS Aktie News: UBS am Montagvormittag mit Aufschlag
RBC Capital Markets: Sector Perform für Commerzbank-Aktie
Die Performance der Kryptowährungen in KW 46: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Pfizer Files Antitrust Lawsuit Against Metsera, Its Controlling Stockholders And Novo Nordisk

Top-Rankings

KW 46: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 46: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 46: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
10:05 Ende der Beschränkungen für Rüstungsexporte nach Israel
10:04 AKTIE IM FOKUS: Nagarro-Erholungsrally geht weiter - Analysten optimistisch
10:03 GNW-News: Der thailändische Einzelhandelsriese Central Pattana eröffnet "The Central" - ein neues globales Wahrzeichen für Bangkoks urbane Zukunft
09:53 Polen: Bahnstrecke durch Sabotage beschädigt
09:52 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax startet robust über 23.900 Punkten
09:54 Prosus steigert Gewinn - Aktie dennoch schwächer
09:49 ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt BNP Paribas auf 'Hold'
09:34 ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Heidelberg Materials auf 'Overweight'
09:24 Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax startet stabil über 23.900 Punkten
09:20 Statistik: Jedes siebte Kind in Deutschland armutsgefährdet