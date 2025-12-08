|Biosimilar-Offensive
|
08.12.2025 07:23:00
Sandoz-Aktie: Übernahme von Just-Evotec Biologics EU SAS abgeschlossen
Sandoz Group AG hat die Übernahme von Just-Evotec Biologics EU SAS abgeschlossen.
Die Akquisition stärkt die eigenen Entwicklungs- und Produktionskapazitäten im Bereich Biosimilars und ergänzt laufende Investitionen in Slowenien. Sandoz will damit ein europaweites, integriertes Netzwerk für die Entwicklung und Herstellung von Biosimilars ausbauen und sich eine starke Position zur Nutzung des erwarteten globalen Marktwachstums sichern.
awp-robot/ys
Basel (awp)
