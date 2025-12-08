|Engagement-Ausbau
|
08.12.2025 07:28:36
Galderma-Aktie: L’Oréal neuer Hauptaktionär beim Dermatologiespezialisten
L'Oréal verstärkt sein Engagement beim Dermatologiespezialisten Galderma.
Damit verdoppelt sich der Anteil von L'Oréal an Galderma auf 20 Prozent, teilte der Konzern am Montag mit. Der Abschluss der Transaktion werde im ersten Quartal 2026 erwartet. Das Konsortium um EQT hatte zuletzt einen Anteil von knapp 25 Prozent gemeldet, womit L'Oréal zum grössten Aktionär aufsteigen würde.
In diesem Zusammenhang denkt Galderma darüber nach, der Generalversammlung 2026 zwei nicht-unabhängige Verwaltungsratskandidaten von L'Oréal zur Wahl vorzuschlagen. Diese sollen die Vertreter des von EQT geführten Konsortiums ersetzen.
Zudem planen Galderma und L'Oréal, zusätzliche wissenschaftliche Forschungsprojekte von gemeinsamem Interesse zu prüfen. Mit ihrem gemeinsamen Fokus auf Hautpflege und Hautgesundheit seien die beiden Partner in ihren Märkten "hervorragend positioniert".
ra/hr
Zug (awp)
