SGS-Chefin über Wachstumschancen und gescheiterte Bureau-Veritas-Übernahme
Zürich (awp) - SGS-CEO Géraldine Picaud hat im Interview mit der "Schweiz am Wochenende" ihre Prioritäten für den Prüf- und Inspektionskonzern bekräftigt. Es gehe nicht nur um Restrukturierung, sondern um drei gleichrangige Ziele: das Wachstum beschleunigen, die Beweglichkeit und Leistung des Unternehmens erhöhen sowie das Finanzprofil stärken.
Eine Dividendenpolitik über die eigenen Mittel hinaus werde es unter ihrer Führung nicht mehr geben. Bei SGS könnten Aktionäre wählen, ob sie die Ausschüttung bar oder in Aktien erhalten, so die Konzernchefin.
Die von ihr geprüfte Fusion mit Bureau Veritas sei letztlich an der Skepsis der Finanzmärkte gescheitert. Investoren hätten befürchtet, dass eine so grosse Fusion das Management zu stark mit Integrations- und Transaktionsaufgaben beschäftigen würde - und dadurch das Tagesgeschäft und die Kundenbetreuung vernachlässigt werden könnten.
Wachstumstreiber Nachhaltigkeit und Digitalisierung
Wachstumschancen sieht Picaud in den Bereichen Nachhaltigkeit, Digitalisierung und der Verlagerung globaler Lieferketten - das entspricht den seit längerem kommunizierten Strategiezielen des Prüf- und Inspektionskonzerns.
Auch in der Übernahme des US-Konzerns ATS für 1,3 Milliarden US-Dollar sieht sie einen wichtigen Schritt für künftiges Wachstum. Es war die grösste Übernahme in der Geschichte von SGS. Damit sei das Versprechen eingelöst worden, die Akquisitionsstrategie wieder aufzunehmen, so die CEO.
Zur geplanten Sitzverlegung nach Zug betonte Picaud, SGS sei und bleibe ein Schweizer Unternehmen. Zudem äusserte sie sich ausführlich zum Thema Frauen in Führungspositionen und ermutigte junge Kolleginnen, Karriere und Familie zu vereinen - auch wenn dies mit finanziellen Opfern verbunden sei.
Erfolgsfaktoren hinter starker Performance – Karsten-Dirk Steffens zu Gast im BX Morningcall
Einmal pro Monat laden Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz spannende Persönlichkeiten aus der Finanzbranche zum Interview ein.
In einem exklusiven Gespräch gibt Karsten-Dirk Steffens, CEO Schweiz von Aberdeen Investments, Einblicke in seine persönliche Motivation, die Entwicklung des Unternehmens in der Schweiz sowie die wichtigsten Trends für institutionelle und private Anleger.
Themen des Interviews:
– 15 Jahre Aberdeen Investments in der Schweiz – Rückblick und Zukunft
– Unterschiede zwischen institutionellen Kunden und internationalen Investoren
– Aktuelle Schwerpunkte bei Pensionskassen und Versicherungen (u. a. Aktienallokation)
– Nachhaltigkeit & ESG – Renaissance für Privatanleger vs. klare Standards bei Pensionskassen
– Alternative Anlagen: Private Markets, Infrastruktur, Private Debt
– Demokratisierung von Private Markets
– Chancen durch Digitalisierung, Blockchain und Tokenisierung
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
