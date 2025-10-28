Seagate Aktie 11380833 / IE00B58JVZ52
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
28.10.2025 22:28:36
Seagate Technology Holdings Plc Announces Rise In Q1 Bottom Line
(RTTNews) - Seagate Technology Holdings plc (STX) reported a profit for its first quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $549 million, or $2.43 per share. This compares with $305 million, or $1.41 per share, last year.
Excluding items, Seagate Technology Holdings plc reported adjusted earnings of $583 million or $2.61 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 21.3% to $2.629 billion from $2.168 billion last year.
Seagate Technology Holdings plc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $549 Mln. vs. $305 Mln. last year. -EPS: $2.43 vs. $1.41 last year. -Revenue: $2.629 Bln vs. $2.168 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $2.55-$2.95 Next quarter revenue guidance: $2.60-$2.80 bln
Nachrichten zu Seagate PLC
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Seagate PLC
Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer
Streaming-Aktien wie Netflix, Disney und Co. erleben turbulente Zeiten – kommt jetzt der Umschwung? 📉📈
In der heutigen Ausgabe von Wall Street Live mit Tim Schäfer @TimSchaeferMedia werfen wir einen Blick auf den aktuellen Stand des Streaming-Markts sowie auf mögliche politische Hintergründe bei geplanten Übernahmen. Tim verrät, wie er den europäischen Streaming-Markt einschätzt und in welche Titel er aktuell investiert ist – inklusive Oracle als Überraschungskandidat.
🔍 Themen im Überblick:
🔹Einschätzungen zu Netflix & Disney
🔹Europa im Streaming-Vergleich
🔹Potenzial für neue Übernahmen
🔹Oracles strategische Position
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst tiefrot -- DAX zum Handelsende wenig bewegt -- Wall Street schlussendlich gewinnt -- Märkte in Fernost letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt steckte am Dienstag ordentliche Verluste ein, während sich das deutsche Börsenbarometer seitwärts bewegte. An den US-Börsen waren am Dienstag Gewinne zu sehen. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Dienstag leicht abwärts.