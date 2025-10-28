Schwacher Wochentag in Zürich: SMI verliert letztendlich

Der SMI tendierte im SIX-Handel zum Handelsende um 1.34 Prozent leichter bei 12’360.15 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1.460 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 12’458.95 Zählern und damit 0.548 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (12’527.59 Punkte).

Der Höchststand des SMI lag heute bei 12’480.55 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 12’343.31 Punkten erreichte.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, den Wert von 11’929.80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2025, erreichte der SMI einen Stand von 11’914.95 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 28.10.2024, den Stand von 12’237.97 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 stieg der Index bereits um 6.33 Prozent. Bei 13’199.05 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10’699.66 Punkten verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Holcim (+ 0.94 Prozent auf 71.22 CHF), UBS (+ 0.59 Prozent auf 30.92 CHF), Richemont (+ 0.31 Prozent auf 161.85 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.27 Prozent auf 59.64 CHF) und Zurich Insurance (-0.17 Prozent auf 573.00 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Sika (-5.91 Prozent auf 158.55 CHF), Novartis (-4.16 Prozent auf 98.87 CHF), Roche (-2.36 Prozent auf 261.10 CHF), Sonova (-2.06 Prozent auf 223.70 CHF) und Alcon (-1.72 Prozent auf 59.46 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 4’872’370 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 229.952 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SMI-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 11.40 zu Buche schlagen. Mit 5.13 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

