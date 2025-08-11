Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’870 0.0%  SPI 16’568 0.0%  Dow 43’987 -0.4%  DAX 24’081 -0.3%  Euro 0.9433 0.3%  EStoxx50 5’332 -0.3%  Gold 3’354 -1.3%  Bitcoin 97’314 1.0%  Dollar 0.8123 0.6%  Öl 66.7 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Swiss Re12688156Idorsia36346343Sandoz124359842
Top News
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Montagabend
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
USA kassieren 15 Prozent bei Chip-Verkäufen von NVIDIA und AMD nach China - Aktien im Plus
So viel Gewinn hätte ein Investment in Ethereum Classic von vor 1 Jahr abgeworfen
Bitcoin Cash: So hätte sich eine Investition von vor 1 Jahr ausgezahlt
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Kursentwicklung 11.08.2025 20:04:18

Schwacher Handel in New York: S&P 500 präsentiert sich am Montagnachmittag leichter

Schwacher Handel in New York: S&P 500 präsentiert sich am Montagnachmittag leichter

Der S&P 500 zeigt sich heute wenig verändert.

Intel
17.05 CHF 7.11%
Kaufen Verkaufen

Um 20:01 Uhr tendiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0.09 Prozent schwächer bei 6’383.95 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 49.739 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.011 Prozent auf 6’390.13 Punkte an der Kurstafel, nach 6’389.45 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des S&P 500 betrug 6’382.32 Punkte, das Tageshoch hingegen 6’407.25 Zähler.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 11.07.2025, stand der S&P 500 noch bei 6’259.75 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, wies der S&P 500 5’659.91 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, lag der S&P 500 bei 5’344.16 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 8.78 Prozent aufwärts. Bei 6’427.02 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 4’835.04 Zählern.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell TKO GROUP (+ 7.96 Prozent auf 176.29 USD), Albemarle (+ 7.71 Prozent auf 81.30 USD), Coinbase (+ 4.81 Prozent auf 325.49 USD), Electronic Arts (+ 4.14 Prozent auf 174.58 USD) und Intel (+ 4.14 Prozent auf 20.78 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Under Armour (-5.33 Prozent auf 5.15 USD), The Hershey (-5.27 Prozent auf 174.55 USD), Intuit (-5.15 Prozent auf 710.46 USD), Under Armour (-4.14 Prozent auf 4.98 USD) und Paycom Software (-3.91 Prozent auf 220.87 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im S&P 500 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 24’998’193 Aktien gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.823 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Fokus

Die SVB Financial Group-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten inne. Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 1’200.00 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Analysen zu S&P 500-Aktien
S&P 500-Kurs in Realtime
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten