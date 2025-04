Schwacher Handel in New York: S&P 500 beendet die Sitzung mit klaren Verlusten

Der S&P 500 bewegte sich im NYSE-Handel schlussendlich um 3.46 Prozent tiefer bei 5’268.05 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 41.124 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 2.19 Prozent schwächer bei 5’337.63 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 5’456.90 Punkten am Vortag.

Bei 5’353.15 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5’115.27 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang ein Plus von 6.34 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.03.2025, erreichte der S&P 500 einen Stand von 5’614.56 Punkten. Der S&P 500 notierte noch vor drei Monaten, am 10.01.2025, bei 5’827.04 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.04.2024, wies der S&P 500 einen Wert von 5’160.64 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 fiel der Index bereits um 10.23 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch liegt aktuell bei 6’147.43 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’835.04 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit PayPal (+ 5.11 Prozent auf 54.13 EUR), Newmont (+ 4.49 Prozent auf 50.94 USD), Home Depot (+ 4.38 Prozent auf 311.05 EUR), MarketAxess (+ 3.51 Prozent auf 210.32 USD) und Erie Indemnity (+ 3.20 Prozent auf 414.85 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Charles River Laboratories International (-28.13 Prozent auf 99.95 USD), CarMax (-17.00 Prozent auf 66.45 USD), Monolithic Power Systems (-13.73 Prozent auf 484.71 USD), Microchip Technology (-13.56 Prozent auf 38.81 USD) und APA (-12.63 Prozent auf 14.60 USD).

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 108’304’723 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 2.720 Bio. Euro im S&P 500 den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.00 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

