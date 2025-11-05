Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
AT & S Aktie 828998 / AT0000969985

05.11.2025 15:58:58

Schwache Performance in Wien: ATX Prime am Nachmittag leichter

Der ATX Prime zeigt sich am dritten Tag der Woche im Minus.

Erste Group Bank
82.40 CHF -0.87%
Um 15:40 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0.65 Prozent schwächer bei 2’368.99 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.070 Prozent auf 2’382.73 Punkte an der Kurstafel, nach 2’384.39 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2’385.05 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2’366.28 Zählern.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 1.04 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, notierte der ATX Prime bei 2’377.15 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.08.2025, wurde der ATX Prime auf 2’263.89 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 05.11.2024, lag der ATX Prime-Kurs bei 1’772.28 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 29.74 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2’428.97 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’745.07 Zählern markiert.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit EVN (+ 1.92 Prozent auf 26.50 EUR), Wienerberger (+ 1.35 Prozent auf 25.58 EUR), UNIQA Insurance (+ 0.95 Prozent auf 12.72 EUR), Andritz (+ 0.70 Prozent auf 64.30 EUR) und OMV (+ 0.47 Prozent auf 47.50 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Wolford (-8.65 Prozent auf 3.38 EUR), AT S (AT&S) (-7.75 Prozent auf 30.35 EUR), Marinomed Biotech (-4.66 Prozent auf 19.45 EUR), ZUMTOBEL (-4.09 Prozent auf 3.52 EUR) und Polytec (-3.93 Prozent auf 2.93 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die AT S (AT&S)-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 221’477 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 34.855 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Blick

2025 hat die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1.88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.22 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

