Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
HENSOLDT-Aktie steigt nach Standorterweiterung - auch RENK und Rheinmetall mit Kursgewinnen
BMW-Aktie höher: Starkes Absatzplus auf US-Markt
Rohstoff-Performance im 3. Quartal 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Jahresviertel
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
Airbus-Aktie: Was Analysten im September von dem Papier halten
Suche...

Flutter Entertainment Aktie 27913021 / IE00BWT6H894

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index-Performance im Fokus 02.10.2025 17:58:36

Schwache Performance in London: FTSE 100 notiert letztendlich im Minus

Schwache Performance in London: FTSE 100 notiert letztendlich im Minus

So bewegte sich der FTSE 100 am Donnerstag schlussendlich

WPP 2012
5.74 CHF -53.54%
Kaufen Verkaufen

Letztendlich notierte der FTSE 100 im LSE-Handel 0.20 Prozent schwächer bei 9’427.73 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2.716 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.000 Prozent auf 9’446.44 Punkte an der Kurstafel, nach 9’446.43 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 9’475.07 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 9’417.62 Punkten lag.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn legte der FTSE 100 bereits um 1.54 Prozent zu. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 02.09.2025, bei 9’116.69 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.07.2025, notierte der FTSE 100 bei 8’774.69 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.10.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8’290.86 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2025 ein Plus von 14.14 Prozent zu Buche. Bei 9’475.07 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’544.83 Zählern erreicht.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Tesco (+ 5.28 Prozent auf 4.52 GBP), 3i (+ 4.06 Prozent auf 43.10 GBP), Rentokil Initial (+ 2.60 Prozent auf 3.87 GBP), Frasers Group (+ 2.53 Prozent auf 7.70 GBP) und Croda International (+ 2.49 Prozent auf 28.38 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Experian (-4.22 Prozent auf 35.20 GBP), BT Group (-3.03 Prozent auf 1.86 GBP), WPP 2012 (-2.80 Prozent auf 3.60 GBP), Fresnillo (-2.72 Prozent auf 22.90 GBP) und Flutter Entertainment (-2.47 Prozent auf 187.75 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 73’758’762 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 mit 207.118 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5.61 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die WPP 2012-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10.63 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Alle FTSE 100-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Flutter Entertainment

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?