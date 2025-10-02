Flutter Entertainment Aktie 27913021 / IE00BWT6H894
02.10.2025 17:58:36
Schwache Performance in London: FTSE 100 notiert letztendlich im Minus
So bewegte sich der FTSE 100 am Donnerstag schlussendlich
Letztendlich notierte der FTSE 100 im LSE-Handel 0.20 Prozent schwächer bei 9’427.73 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2.716 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.000 Prozent auf 9’446.44 Punkte an der Kurstafel, nach 9’446.43 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 9’475.07 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 9’417.62 Punkten lag.
So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn legte der FTSE 100 bereits um 1.54 Prozent zu. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 02.09.2025, bei 9’116.69 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.07.2025, notierte der FTSE 100 bei 8’774.69 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.10.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8’290.86 Punkten.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2025 ein Plus von 14.14 Prozent zu Buche. Bei 9’475.07 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’544.83 Zählern erreicht.
Tops und Flops aktuell
Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Tesco (+ 5.28 Prozent auf 4.52 GBP), 3i (+ 4.06 Prozent auf 43.10 GBP), Rentokil Initial (+ 2.60 Prozent auf 3.87 GBP), Frasers Group (+ 2.53 Prozent auf 7.70 GBP) und Croda International (+ 2.49 Prozent auf 28.38 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Experian (-4.22 Prozent auf 35.20 GBP), BT Group (-3.03 Prozent auf 1.86 GBP), WPP 2012 (-2.80 Prozent auf 3.60 GBP), Fresnillo (-2.72 Prozent auf 22.90 GBP) und Flutter Entertainment (-2.47 Prozent auf 187.75 GBP).
Welche FTSE 100-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 73’758’762 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 mit 207.118 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5.61 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die WPP 2012-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10.63 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
