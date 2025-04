Schwache Performance in Frankfurt: MDAX in der Verlustzone

Der MDAX fällt im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0.75 Prozent auf 27’062.08 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 273.129 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0.468 Prozent tiefer bei 27’138.76 Punkten in den Mittwochshandel, nach 27’266.31 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 27’173.00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 26’876.74 Einheiten.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der MDAX bereits um 3.44 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, bei 29’164.60 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.01.2025, wies der MDAX einen Wert von 25’511.38 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 16.04.2024, notierte der MDAX bei 25’973.85 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 gewann der Index bereits um 5.22 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 30’505.59 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23’135.20 Zählern erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit Deutsche Wohnen SE (+ 1.13 Prozent auf 22.30 EUR), TAG Immobilien (+ 1.07 Prozent auf 14.11 EUR), AUTO1 (+ 0.80 Prozent auf 20.04 EUR), Delivery Hero (+ 0.68 Prozent auf 23.60 EUR) und Bilfinger SE (+ 0.58 Prozent auf 68.85 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen LANXESS (-3.17 Prozent auf 23.22 EUR), AIXTRON SE (-3.02 Prozent auf 9.97 EUR), JENOPTIK (-2.95 Prozent auf 16.46 EUR), EVOTEC SE (-2.62 Prozent auf 5.79 EUR) und DWS Group GmbH (-2.60 Prozent auf 42.66 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im MDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die thyssenkrupp-Aktie. 1’862’208 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX weist die Talanx-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 24.700 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Fokus

2025 weist die TUI-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5.29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Die RTL-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10.99 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch