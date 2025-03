NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hochtief zwar leicht erhöht von 156 auf 158 Euro, die Aktien aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Titel des Baukonzerns hätten im laufenden Jahr über 20 Prozent gewonnen, obwohl sie lediglich 3 Prozent in Deutschland erwirtschafteten, aber etwa 50 Prozent in den USA, schrieb Analyst Graham Hunt in seiner am Montag vorliegenden Neubewertung der Branche. Unternehmen mit einem Fokus auf Europa wie Balfour Beatty und Eiffage böten bessere Chancen und wiesen weiterhin eine attraktive Free-Cashflow-Rendite auf./ag/gl;