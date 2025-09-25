Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Wachstumsfinanzierung 25.09.2025 11:29:36

Santhera-Aktie schwächelt: Konditionen der Wandelanleihe mit Highbridge erläutert

Santhera-Aktie schwächelt: Konditionen der Wandelanleihe mit Highbridge erläutert

Das Biopharmaunternehmen Santhera hat nun die Details zu der vor zwei Tagen angekündigten Wandelanleihe bekanntgegeben.

Santhera Pharmaceuticals
10.88 CHF -14.68%
Kaufen Verkaufen
Am Dienstag hatte das Unternehmen zusammen mit seinen Halbjahreszahlen angekündigt, sich eine Wachstumsfinanzierung von insgesamt 20 Millionen Franken gesichert zu haben, wovon 10 Millionen auf eine neue Wandelanleihe mit dem bereits bestehenden Investor Highbridge entfallen.

Konkret hatte Santhera mitgeteilt, dass das neue Instrument eine bereits bestehende Wandelanleihe in Höhe von 7 Millionen, deren Fälligkeit ursprünglich auf den 30. September 2025 festgelegt war, zum Nennwert umtausche. Die neue Wandelanleihe habe eine Laufzeit von drei Jahren.

Mit dem Communiqué vom heutigen Donnerstag gibt Santhera nun die Details dieser Wandelanleihe bekannt. Demnach wurde der Wandlungspreis auf 13,5446 Franken festgelegt, was einem Aufschlag von 10 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittskurs (VWAP) der Santhera-Aktie am 23. September 2025 entspricht. Der Coupon betrage 7 Prozent und sei damit gegenüber einer vorherigen Anleihe reduziert worden. Der Gesamtnennbetrag der Wandelanleihe, einschliesslich des Umtauschs der vorherigen Anleihe zum Nennwert, betrage 20,1 Millionen.

Für die Santhera-Aktie geht es am Donnertag an der SIX zeitweise um 1,10 Prozent nach unten auf 10,80 Franken, nachdem sie anfangs noch zugelegt hatte.

hr/cg

Pratteln (awp)

