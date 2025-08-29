Santhera-Aktie steigt leicht: Vertriebsvereinbarung für Agamree in Indien geschlossen

Demnach wird das indische Unternehmen den Vertrieb und die Vermarktung des Mittels auf dem Subkontinent übernehmen.

Die Vereinbarung zwischen Santhera und Ikris habe eine Laufzeit von fünf Jahren, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Santhera erhalte entsprechend früheren Vertriebsvereinbarungen einen Prozentsatz des Nettoumsatzes. Der Verkauf soll im vierten Quartal 2025 beginnen.

Kürzlich hat Santhera bereits Vertriebsvereinbarungen für das Mittel in der Türkei und für eine Reihe von Ländern in der Golfregion abgeschlossen. Weitere sollen folgen.

Agamree wird zur Behandlung von Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) bei Patienten ab vier Jahren eingesetzt.

Die Santhera-Aktie notiert an der SIX zeitweise 0,29 Prozent höher bei 13,88 Franken.

pre/to

Pratteln (awp)