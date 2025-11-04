Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’198 -0.3%  SPI 16’908 -0.4%  Dow 47’337 -0.5%  DAX 23’824 -1.3%  Euro 0.9299 -0.1%  EStoxx50 5’623 -1.0%  Gold 3’985 -0.4%  Bitcoin 84’169 -2.2%  Dollar 0.8096 0.2%  Öl 64.1 -1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Santhera-Aktie höher: Daten bestätigen verbessertes Sicherheitsprofil von AGAMREE bei DMD
Diginex-Aktie bleibt volatil: KI-Plattform für nachhaltiges Wachstum
Spotify-Aktie gesucht: Stärkerer Nutzerzuwachs als erwartet
S&P 500 bleibt in KI-Hand: Aktien von NVIDIA, Apple, Microsoft & Co. dominieren weiter - Jefferies sieht Potenzial in 2026
Deutsche Telekom-Aktie leichter: Milliardeninvestition in KI-Fabrik - Gemeinschaftsprojekt mit NVIDIA
Suche...

Santhera Pharmaceuticals Aktie 127602882 / CH1276028821

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Langfristige Wirksamkeit 04.11.2025 13:57:06

Santhera-Aktie höher: Daten bestätigen verbessertes Sicherheitsprofil von AGAMREE bei DMD

Santhera-Aktie höher: Daten bestätigen verbessertes Sicherheitsprofil von AGAMREE bei DMD

Santhera Pharmaceuticals Holding AG hat positive Topline-Ergebnisse einer Langzeitanalyse aus der laufenden, offenen, multizentrischen GUARDIAN-Studie mit AGAMREE (Vamorolone) bei Patienten mit Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) bekannt gegeben.

Santhera Pharmaceuticals
10.78 CHF 5.90%
Kaufen Verkaufen
Die Analyse umfasst Daten von bis zu 110 Patienten, die bis zu acht Jahre lang mit AGAMREE behandelt wurden.

Die Ergebnisse zeigen laut Santhera-Mitteilung vom Dienstag eine vergleichbare langfristige Wirksamkeit zu Standard-Kortikosteroiden sowie einen verbesserten Sicherheitsprofil, darunter eine signifikant niedrigere Rate an Wirbelkörperfrakturen, einen geringeren Anteil an Katarakten und normales Wachstum im Vergleich zu den üblichen Nebenwirkungen von Kortikosteroiden.

Die detaillierten Ergebnisse sollen auf einer internationalen wissenschaftlichen Konferenz im ersten Quartal 2026 präsentiert werden.

Weitere Auswertungen der GUARDIAN-Studie sind in den kommenden drei Jahren geplant.

Zeitweise gewinnt die Santhera-Aktie im Schweizer Handel 5,15 Prozent auf 10,83 Franken.

awp-robot/

Pratteln (awp)

Weitere Links:

Santhera-Aktie schwächelt: Konditionen der Wandelanleihe mit Highbridge erläutert

Bildquelle: Santhera Pharmceuticals

Nachrichten zu Santhera Pharmaceuticals AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?