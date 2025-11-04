Santhera Pharmaceuticals Aktie 127602882 / CH1276028821
04.11.2025 13:57:06
Santhera-Aktie höher: Daten bestätigen verbessertes Sicherheitsprofil von AGAMREE bei DMD
Santhera Pharmaceuticals Holding AG hat positive Topline-Ergebnisse einer Langzeitanalyse aus der laufenden, offenen, multizentrischen GUARDIAN-Studie mit AGAMREE (Vamorolone) bei Patienten mit Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) bekannt gegeben.
Die Ergebnisse zeigen laut Santhera-Mitteilung vom Dienstag eine vergleichbare langfristige Wirksamkeit zu Standard-Kortikosteroiden sowie einen verbesserten Sicherheitsprofil, darunter eine signifikant niedrigere Rate an Wirbelkörperfrakturen, einen geringeren Anteil an Katarakten und normales Wachstum im Vergleich zu den üblichen Nebenwirkungen von Kortikosteroiden.
Die detaillierten Ergebnisse sollen auf einer internationalen wissenschaftlichen Konferenz im ersten Quartal 2026 präsentiert werden.
Weitere Auswertungen der GUARDIAN-Studie sind in den kommenden drei Jahren geplant.Zeitweise gewinnt die Santhera-Aktie im Schweizer Handel 5,15 Prozent auf 10,83 Franken.
awp-robot/
Pratteln (awp)
