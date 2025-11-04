Santhera-Aktie höher: Daten bestätigen verbessertes Sicherheitsprofil von AGAMREE bei DMD

Die Analyse umfasst Daten von bis zu 110 Patienten, die bis zu acht Jahre lang mit AGAMREE behandelt wurden.

Die Ergebnisse zeigen laut Santhera-Mitteilung vom Dienstag eine vergleichbare langfristige Wirksamkeit zu Standard-Kortikosteroiden sowie einen verbesserten Sicherheitsprofil, darunter eine signifikant niedrigere Rate an Wirbelkörperfrakturen, einen geringeren Anteil an Katarakten und normales Wachstum im Vergleich zu den üblichen Nebenwirkungen von Kortikosteroiden.

Die detaillierten Ergebnisse sollen auf einer internationalen wissenschaftlichen Konferenz im ersten Quartal 2026 präsentiert werden.

Weitere Auswertungen der GUARDIAN-Studie sind in den kommenden drei Jahren geplant.

Zeitweise gewinnt die Santhera-Aktie im Schweizer Handel 5,15 Prozent auf 10,83 Franken.

awp-robot/

Pratteln (awp)