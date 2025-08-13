Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Named-Patient-Basis 13.08.2025 09:38:06

Santhera-Aktie gesucht: Abkommen für den Vertrieb von Agamree in der Türkei

Santhera-Aktie gesucht: Abkommen für den Vertrieb von Agamree in der Türkei

Das Biopharmaunternehmen Santhera hat für sein Mittel Agamree ein Vertriebsabkommen abgeschlossen.

Santhera Pharmaceuticals
15.17 CHF 21.27%
Kaufen Verkaufen
Demnach wird der Vertrieb und die Vermarktung des Mittels in der Türkei von der Firma Gen Ilaç ve Saglik Ürünleri (GEN) übernommen.

Die Lieferung und der Verkauf durch GEN sollen in der ersten Hälfte des Jahres 2026 zunächst auf Named-Patient-Basis beginnen, wie Santhera am Mittwoch mitteilte. Anschliessend beginne der kommerzielle Vertrieb.

Santhera hat von GEN dafür eine kleine Vorauszahlung erhalten. Gemäss der Vereinbarung erfolgt später eine prozentuale Beteiligung an den Umsätzen mit dem Medikament.

Agamree wird zur Behandlung von Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) bei Patienten ab vier Jahren eingesetzt.

Im Schweizer Handel klettert die Santhera-Aktie zeitweise um 4,72 Prozent auf 13,76 Franken.

cf/ra

Pratteln (awp)

