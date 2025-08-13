|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Named-Patient-Basis
|
13.08.2025 09:38:06
Santhera-Aktie gesucht: Abkommen für den Vertrieb von Agamree in der Türkei
Das Biopharmaunternehmen Santhera hat für sein Mittel Agamree ein Vertriebsabkommen abgeschlossen.
Die Lieferung und der Verkauf durch GEN sollen in der ersten Hälfte des Jahres 2026 zunächst auf Named-Patient-Basis beginnen, wie Santhera am Mittwoch mitteilte. Anschliessend beginne der kommerzielle Vertrieb.
Santhera hat von GEN dafür eine kleine Vorauszahlung erhalten. Gemäss der Vereinbarung erfolgt später eine prozentuale Beteiligung an den Umsätzen mit dem Medikament.
Agamree wird zur Behandlung von Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) bei Patienten ab vier Jahren eingesetzt.Im Schweizer Handel klettert die Santhera-Aktie zeitweise um 4,72 Prozent auf 13,76 Franken.
cf/ra
Pratteln (awp)
Weitere Links:
Nachrichten zu Santhera Pharmaceuticals AG
|
09:28
|Mittwochshandel in Zürich: Zum Handelsstart Gewinne im SPI (finanzen.ch)
|
07.08.25
|SPI-Papier Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Santhera Pharmaceuticals-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
04.08.25
|Handel in Zürich: So steht der SPI mittags (finanzen.ch)
|
31.07.25
|SPI-Wert Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Santhera Pharmaceuticals-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
28.07.25