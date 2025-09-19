S&P 500-Wert Union Pacific-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Union Pacific von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Union Pacific-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Union Pacific-Papier bei 216.20 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Union Pacific-Aktie investiert hätte, hätte er nun 4.625 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Union Pacific-Papiers auf 220.36 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’019.24 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +1.92 Prozent.

Zuletzt verbuchte Union Pacific einen Börsenwert von 128.79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch