Union Pacific Aktie 979840 / US9078181081
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Union Pacific-Anlage
|
19.09.2025 16:02:27
S&P 500-Wert Union Pacific-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Union Pacific von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Union Pacific-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Union Pacific-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Union Pacific-Papier bei 216.20 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Union Pacific-Aktie investiert hätte, hätte er nun 4.625 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Union Pacific-Papiers auf 220.36 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’019.24 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +1.92 Prozent.
Zuletzt verbuchte Union Pacific einen Börsenwert von 128.79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch