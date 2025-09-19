S&P 500-Wert PPG Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PPG Industries von vor 5 Jahren verloren

Vor 5 Jahren wurde die PPG Industries-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 125.77 USD. Bei einem PPG Industries-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 79.510 PPG Industries-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 8’668.20 USD, da sich der Wert eines PPG Industries-Papiers am 18.09.2025 auf 109.02 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 13.32 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete PPG Industries eine Marktkapitalisierung von 24.40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch