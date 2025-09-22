Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’105 0.0%  SPI 16’799 -0.1%  Dow 46’186 -0.3%  DAX 23’482 -0.7%  Euro 0.9343 0.0%  EStoxx50 5’436 -0.4%  Gold 3’721 1.0%  Bitcoin 89’962 -2.0%  Dollar 0.7941 -0.1%  Öl 66.2 -0.7% 
Citigroup Aktie 12915350 / US1729674242

Rentabler Citigroup-Einstieg? 22.09.2025 16:02:29

S&P 500-Wert Citigroup-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Citigroup von vor 10 Jahren verdient

S&P 500-Wert Citigroup-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Citigroup von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Citigroup gewesen.

Citigroup
75.86 CHF -0.69%
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Citigroup-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Citigroup-Papier an diesem Tag bei 50.38 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 19.849 Citigroup-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’038.11 USD, da sich der Wert einer Citigroup-Aktie am 19.09.2025 auf 102.68 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 103.81 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Citigroup einen Börsenwert von 189.55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: gary yim / Shutterstock.com

