S&P 500-Wert Citigroup-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Citigroup von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Citigroup-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Citigroup-Papier an diesem Tag bei 50.38 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 19.849 Citigroup-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’038.11 USD, da sich der Wert einer Citigroup-Aktie am 19.09.2025 auf 102.68 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 103.81 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Citigroup einen Börsenwert von 189.55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch