Citigroup Aktie 12915350 / US1729674242
22.09.2025 16:02:29
S&P 500-Wert Citigroup-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Citigroup von vor 10 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Citigroup gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Citigroup-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Citigroup-Papier an diesem Tag bei 50.38 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 19.849 Citigroup-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’038.11 USD, da sich der Wert einer Citigroup-Aktie am 19.09.2025 auf 102.68 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 103.81 Prozent angewachsen.
Zuletzt verbuchte Citigroup einen Börsenwert von 189.55 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Börsentag 2025: Schweiz vs. USA vs. Eurozone – wer schlägt den Markt bis Jahresende?
Wall Street Zürichsee vs. Eurozone: Wer hat 2025 die Nase vorn?
In 🎙️ der Paneldiskussion zum Thema Schweizer Blue Chips sprechen Lars Erichsen @ErichsenGeld Tim Schäfer @TimSchaeferMedia , Thomas Kovacs alias @Sparkojote und David Kunz, COO der BX Swiss über den aktuellen Zustand der Schweizer Wirtschaft, spannende Blue Chip-Aktien, das internationale Marktumfeld sowie wichtige Trends in Branchen, Währungen und Krypto.
💡 Wie steht die Schweiz im Vergleich zu den USA und der Eurozone da?
💡 Welche Branchen bieten aktuell Potenzial?
💡 Und wie würden Profis 10.000 CHF, EUR oder USD heute investieren?
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
Mini-Futures auf SMI
Börse aktuell - Live TickerSMI im Plus -- DAX gibt nach -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich zum Wochenstart freundlich. Der deutsche Leitindex zeigt sich schwächer. Die Wall Street notiert im Handel am Montag mit verschiedenen Vorzeichen. Asiens Börsen fanden zum Wochenstart keine gemeinsame Richtung.
