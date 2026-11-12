S&P 500-Wert Automatic Data Processing-Aktie: Über diese Dividende können sich Automatic Data Processing-Aktionäre freuen

Wie im Rahmen der Hauptversammlung von S&P 500-Titel Automatic Data Processing am 11.11.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 6.64 USD für das Jahr 2026. Damit wurde die Automatic Data Processing-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 10.30 Prozent aufgestockt. Somit zahlt Automatic Data Processing insgesamt 2.63 Mrd. USD an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um 9.48 Prozent.

Automatic Data Processing-Stockdividendenrendite

Die Automatic Data Processing-Aktie ging am Tag der Hauptversammlung bei 306.36 USD aus dem NASDAQ-Handel. Das Automatic Data Processing-Wertpapier verzeichnet für das Jahr 2026 eine Dividendenrendite von 2.96 Prozent. Damit verbesserte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich, als sie noch 1.95 Prozent betrug.

Tatsächliche Rendite im Verhältnis zur Aktienkursentwicklung

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der Aktienkurs von Automatic Data Processing via NASDAQ 35.35 Prozent nach oben entwickelt. Werden Rendite und Dividende gemeinsam in Betracht gezogen, hat die tatsächliche Rendite mit 38.52 Prozent mehr zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenprognose von Automatic Data Processing

Für das Jahr 2027 gehen FactSet-Experten von einer Steigerung der Dividende auf 7.01 USD aus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 2.29 Prozent zurückgehen.

Grunddaten von Dividenden-Aktie Automatic Data Processing

Die Börsenbewertung des S&P 500-Unternehmens Automatic Data Processing beläuft sich aktuell auf 120.368 Mrd. USD. Das Automatic Data Processing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 20.46. Im Jahr 2026 erwirtschaftete Automatic Data Processing einen Umsatz von 21.947 Mrd.USD sowie ein EPS von 10.94 USD.

Redaktion finanzen.ch