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S&P 500 aktuell 11.11.2026 20:03:25

Aufschläge in New York: S&P 500 nachmittags mit Kursplus

Aufschläge in New York: S&P 500 nachmittags mit Kursplus

Der S&P 500 gewinnt am Mittwochnachmittag an Wert.

Am Mittwoch tendiert der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE 1.61 Prozent fester bei 7’642.01 Punkten. Damit kommen die im S&P 500 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 62.535 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0.890 Prozent fester bei 7’587.86 Punkten, nach 7’520.93 Punkten am Vortag.

Bei 7’571.88 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 7’647.20 Punkten den höchsten Stand markierte.

S&P 500-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche stieg der S&P 500 bereits um 2.96 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7’811.54 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, lag der S&P 500 bei 7’728.20 Punkten. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 11.11.2025, einen Stand von 6’846.61 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 11.42 Prozent nach oben. Das S&P 500-Jahreshoch steht derzeit bei 7’844.52 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell Sandisk (+ 17.00 Prozent auf 1’006.16 USD), Bloom Energy (+ 16.34 Prozent auf 215.72 USD), Dell Technologies (+ 14.82 Prozent auf 383.92 USD), Lumentum (+ 14.50 Prozent auf 670.50 USD) und Micron Technology (+ 14.07 Prozent auf 827.14 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind derweil Clorox (-3.47 Prozent auf 102.91 USD), Brown-Forman B (-3.37 Prozent auf 29.78 USD), ConAgra Foods (-3.19 Prozent auf 14.71 USD), NVR (-2.86 Prozent auf 5’864.02 USD) und Kimberly-Clark (-2.82 Prozent auf 107.64 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 35’905’239 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 nimmt die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 4.569 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Werte auf

2026 hat die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Mit 13.05 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch

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